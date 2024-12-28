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تسرب غاز ينهي حياة عائلة كاملة بمصر

12/28/2024 3:09:44 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - في حادثة مأساوية هزت محافظة الفيوم المصرية، لقيت عائلة مكونة من 6 أفراد مصرعها، اختناقاً بسبب تسرب الغاز.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تمكنت السلطات من الوصول إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغ من الجيران الذين لاحظوا انبعاث رائحة غاز قوية، وعُثر على أفراد الأسرة جثثًا هامدة.


وتم نقل الأم، سمر محمد جودة (37 عاماً)، وأبناؤها: معتز أيمن شوقي (17 عاماً)، وملك (15 عاماً)، ومحمد (8 أعوام)، وعائشة (5 أعوام)، ورقية (3 أعوام) إلى مشرحة مستشفى سنورس لمعاينتهم.

وأظهرت النتائج الأولية للتحقيقات أن سبب الوفاة قد يكون ناجماً عن استنشاق غاز متسرب من المنزل.

وأشارت التقارير إلى أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين ومعرفة أسباب الوفاة وإن كانت هناك شبهة جنائية من عدمها.

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