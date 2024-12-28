تسرب غاز ينهي حياة عائلة كاملة بمصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في حادثة مأساوية هزت محافظة الفيوم المصرية، لقيت عائلة مكونة من 6 أفراد مصرعها، اختناقاً بسبب تسرب الغاز.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، تمكنت السلطات من الوصول إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغ من الجيران الذين لاحظوا انبعاث رائحة غاز قوية، وعُثر على أفراد الأسرة جثثًا هامدة.
وتم نقل الأم، سمر محمد جودة (37 عاماً)، وأبناؤها: معتز أيمن شوقي (17 عاماً)، وملك (15 عاماً)، ومحمد (8 أعوام)، وعائشة (5 أعوام)، ورقية (3 أعوام) إلى مشرحة مستشفى سنورس لمعاينتهم.
وأظهرت النتائج الأولية للتحقيقات أن سبب الوفاة قد يكون ناجماً عن استنشاق غاز متسرب من المنزل.
وأشارت التقارير إلى أنه تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين ومعرفة أسباب الوفاة وإن كانت هناك شبهة جنائية من عدمها.
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