إنفلونزا الطيور تقتل 5 نمور في واشنطن.. وقلق من طفرة للفيروس

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أثار انتشار إنفلونزا الطيور المستمر في الولايات المتحدة قلق الخبراء، ليس فقط بسبب الحالات البشرية التي تسبب مرضاً شديداً، بل وأيضاً بسبب حالات جديدة مقلقة للعدوى بين القطط.
وتسبب تفشي إنفلونزا الطيور المدمر في نفوق 20 قطة كبيرة في مركز الدفاع عن القطط البرية في واشنطن، وهو ملجأ غير ربحي للحيوانات في شيلتون، واشنطن، بحسب
"هيلث داي".
وتضمنت وفيات الحيوانات البرية 4 نمور أمريكية، ونمر بنغالي. ويمثل العدد الإجمالي للوفيات أكثر من نصف حيوانات المحمية.
وفي
مسار آخر لانتشار العدوى، أظهرت عينة من الفيروس وجدت في مريض في حالة حرجة في الولايات المتحدة علامات على التحور، لكي تتناسب بشكل أفضل مع مجاري الهواء البشرية، حسبما أفادت السلطات.
وقال خبراء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الطفرات "ربما تكونت نتيجة لتكاثر هذا الفيروس في المريض المصاب بمرض متقدم"، مؤكدة أنه لم يتم تحديد انتقال السلالة المتحولة إلى البشر الآخرين.
وأشار تقرير
"هيلث داي"، إلى أن المحمية أزالت 8 آلاف رطل من الطعام المخزن، وأجرت تنظيفاً عميقاً لتقليل المزيد من المخاطر.
** الحيوانات الباقية
وبينما تقاسمت بعض القطط المصابة جداراً بين موائلها، أوضحت المحمية أن الحيوانات لم يكن لها اتصال مباشر.
ولا تزال الحيوانات الـ 17 الباقية، بما في ذلك النمر الأمريكي (الكوجر)، والوشق، والقطط البرية، والنمور، تحت المراقبة الدقيقة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم حالة الطوارئ، بعد انتشار الفيروس بين الأبقار الحلوب، في حين تم الإبلاغ عن تفشي المرض في مجموعات الطيور البرية والداجنة في العديد من الولايات.
MENAFN28122024000151011027ID1109037954
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.