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إنفلونزا الطيور تقتل 5 نمور في واشنطن.. وقلق من طفرة للفيروس

12/28/2024 3:09:40 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أثار انتشار إنفلونزا الطيور المستمر في الولايات المتحدة قلق الخبراء، ليس فقط بسبب الحالات البشرية التي تسبب مرضاً شديداً، بل وأيضاً بسبب حالات جديدة مقلقة للعدوى بين القطط.

وتسبب تفشي إنفلونزا الطيور المدمر في نفوق 20 قطة كبيرة في مركز الدفاع عن القطط البرية في واشنطن، وهو ملجأ غير ربحي للحيوانات في شيلتون، واشنطن، بحسب
"هيلث داي".

وتضمنت وفيات الحيوانات البرية 4 نمور أمريكية، ونمر بنغالي. ويمثل العدد الإجمالي للوفيات أكثر من نصف حيوانات المحمية.

وفي
مسار آخر لانتشار العدوى، أظهرت عينة من الفيروس وجدت في مريض في حالة حرجة في الولايات المتحدة علامات على التحور، لكي تتناسب بشكل أفضل مع مجاري الهواء البشرية، حسبما أفادت السلطات.

وقال خبراء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الطفرات "ربما تكونت نتيجة لتكاثر هذا الفيروس في المريض المصاب بمرض متقدم"، مؤكدة أنه لم يتم تحديد انتقال السلالة المتحولة إلى البشر الآخرين.

وأشار تقرير
"هيلث داي"، إلى أن المحمية أزالت 8 آلاف رطل من الطعام المخزن، وأجرت تنظيفاً عميقاً لتقليل المزيد من المخاطر.


** الحيوانات الباقية

وبينما تقاسمت بعض القطط المصابة جداراً بين موائلها، أوضحت المحمية أن الحيوانات لم يكن لها اتصال مباشر.

ولا تزال الحيوانات الـ 17 الباقية، بما في ذلك النمر الأمريكي (الكوجر)، والوشق، والقطط البرية، والنمور، تحت المراقبة الدقيقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم حالة الطوارئ، بعد انتشار الفيروس بين الأبقار الحلوب، في حين تم الإبلاغ عن تفشي المرض في مجموعات الطيور البرية والداجنة في العديد من الولايات.

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