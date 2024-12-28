22215 سوريا غادروا الأردن منذ السادس من الشهر الحالي

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب باسم الدهامشة، السبت، إن مجموع السوريين الذي غادور عبر الأردن منذ 6 كانون الأول 2024 وحتى اللحظة 22,215 سوريا، مشيرا إلى أن عدد كبير منهم جاؤوا عن طريق دولة ثالثة "ترانزيت".





وأضاف في حديثه

أن عدد اللاجئين السوريين الذي غادورا الأردن من إجمالي العدد اعلاه 3.106 أشخاص منهم 252 شخصا من داخل مخيمات اللجوء.





ولفت إلى أن الأرقام يجري تحديثه كل ساعة، مضيفا أنه جرى السماح لرجال الأعمال والعائلات ومزدوجي الجنسية بالمغادرة والقدوم عبر معبر جابر.





وشدد الدهامشة على أن الأردن لن يجبر أحد على مغادرة الأردن والخيار متروك للاجئين السوريين، مشيرا بالوقت ذاته إلى أن الموطن الأصلي للاجئ هو بلده.





وقال الدهامشة: "سمحنا لمن لا يملك جوازا من اللاجئين السوريين بالمغادرة بموجب تذاكر المرور الدولية التي أصدرتها السفارة السورية".





وبين أنه جرى تخصيص 600 ألف دينار لإجراء دراسات المخطط الشمولي لتطوير مركزي حدود جابر والكرامة.





وكان الأردن قرر في 6 كانون الأول 2024 ، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري؛ بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.





وكشفت وزارة الداخلية مؤخرا عن الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر الحدودي والرابط ما بين الأردن وسوريا.





وبحسب كتاب لوزير الداخلية، حددت الداخلية فئات من الأردنيين والسوريين ممن يسمح لهم بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر إلى الأراضي السورية، حسب قناة المملكة.





واشترطت الداخلية أن يكون الدخول والمغادرة بحسب إجراءات السفر المتبعة وعدم وجود موانع أمنية، مع الاستمرار بالسماح للفئات التي سبق وأن تمت الموافقة لها باستخدم مركز حدود جابر.





وسمحت الداخلية بحسب الكتاب، للمستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال معين، والأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، ورجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية،





كما سمحت للطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية شريطة حيازتهم على الوثائق الجامعية اللازمة، وللوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية.





وفيما يتعلق بالسوريين سمحت الداخلية بالدخول والمغادرة عبر معبر جابر للمستثمرين منهم ولعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معين، بالإضافة إلى السماح للسوريين الذين تجنسوا بالجنسية الأردنية سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.





ويهدف قرار الداخلية إلى السماح لتلك الفئات بمواكبة المستجدات ولغايات رفد الاقتصاد الوطني والسوري وتعزيز الحركة التجارية في هذه المرحلة لتعزيز الاستقرار في سوريا واستئناف الحياة الطبيعية فيها، وذلك من خلال تسهيل حركة السفر بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية من خلال مركز حدود جابر.





ويسري قرار الداخلية اعتبارا من تاريخ صدوره الأحد 22 كانون الأول 2024.