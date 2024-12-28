أمين عام (مجلس التعاون) يدين إحراق مستشفى (كمال عدوان) في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 28 - 12 (كونا) -- أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأحراق مستشفى
(كمال عدوان) في قطاع غزة وإخراج جميع المرضى والطاقم الطبي من المستشفى.
وقال البديوي في بيان صحفي أن استهداف المراكز الطبية والمستشفيات يشكل تصعيدا خطرا يزيد من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية مما يتطلب تدخلا دوليا فوريا لوضع حد لهذه الانتهاكات.
وشدد على أن هذه الممارسات لا تقتصر على تعميق الأزمات الإنسانية بل تمثل ايضا خرقا فاضحا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين والمنشآت الطبية أثناء النزاعات.
ودعا البديوي إلى ضمان توفير الدعم اللازم للقطاع الطبي في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعا كارثية نتيجة لهذه الاعتداءات.
واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة مستشفى (كمال عدوان) في (بيت لاهيا) شمال قطاع غزة واعتقل عددا من المرضى وأفراد الطواقم الطبية فيه كما أحرق بعضا من أقسامه. (النهاية)
ع ش / ن س ع
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