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أمين عام (مجلس التعاون) يدين إحراق مستشفى (كمال عدوان) في قطاع غزة

12/28/2024 2:27:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 28 - 12 (كونا) -- أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم السبت بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بأحراق مستشفى (كمال عدوان) في قطاع غزة وإخراج جميع المرضى والطاقم الطبي من المستشفى.
وقال البديوي في بيان صحفي أن استهداف المراكز الطبية والمستشفيات يشكل تصعيدا خطرا يزيد من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية مما يتطلب تدخلا دوليا فوريا لوضع حد لهذه الانتهاكات.
وشدد على أن هذه الممارسات لا تقتصر على تعميق الأزمات الإنسانية بل تمثل ايضا خرقا فاضحا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين والمنشآت الطبية أثناء النزاعات.
ودعا البديوي إلى ضمان توفير الدعم اللازم للقطاع الطبي في قطاع غزة الذي يعاني أوضاعا كارثية نتيجة لهذه الاعتداءات.
واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة مستشفى (كمال عدوان) في (بيت لاهيا) شمال قطاع غزة واعتقل عددا من المرضى وأفراد الطواقم الطبية فيه كما أحرق بعضا من أقسامه. (النهاية)

ع ش / ن س ع


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