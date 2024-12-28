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(خليجي زين 26).. منتخب اليمن يحقق فوزه الأول في تاريخ بطولات كأس الخليج بتغلبه على البحرين

12/28/2024 2:27:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 12 (كونا) -- حقق منتخب اليمن لكرة القدم اليوم السبت فوزه الأول في بطولة (خليجي زين 26) وذلك على حساب منتخب البحرين بنتيجة (2 - 1) ضمن الجولة الثالثة والاخيرة من مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربية لكرة القدم (خليجي زين 26) والتي أقيمت على استاد جابر المبارك في (الصليبيخات).
ونجح منتخب اليمن بالخروج متقدما بالشوط الأول بهدف عكسي جاء بالدقيقة 41 بعد عرضية نفذها اللاعب ناصر الغواشي حولها البحريني إبراهيم القتال بالخطأ بشباك فريقه لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني حاول منتخب البحرين العودة للمباراة وكان له ما أراد بالدقيقة 63 عبر محمد الرميحي بعد عرضية زاحفة من زميله إبراهيم القتال ليتلقى بعدها ضربة قوية بطرد لاعبه سيد باقر بالدقيقة 73 ليستعيد اليمن سيطرته ويسجل هدف الفوز بالدقيقة 88 عبر لاعبه هروان الزبيدي محققا فوزه الأول بالبطولة وأيضا في تاريخ مشاركاته في بطولات كأس الخليج منذ إنشائها. (النهاية)

ح م ش / أ م ح




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