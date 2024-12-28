(خليجي زين 26).. منتخب اليمن يحقق فوزه الأول في تاريخ بطولات كأس الخليج بتغلبه على البحرين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 12 (كونا) -- حقق منتخب
اليمن لكرة القدم
اليوم السبت فوزه الأول في بطولة (خليجي زين 26) وذلك على حساب منتخب البحرين بنتيجة (2 - 1) ضمن الجولة الثالثة والاخيرة من مباريات
المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربية لكرة القدم (خليجي زين 26) والتي أقيمت على استاد جابر المبارك في (الصليبيخات).
ونجح منتخب اليمن بالخروج متقدما بالشوط الأول بهدف عكسي جاء بالدقيقة 41 بعد عرضية نفذها اللاعب ناصر الغواشي حولها البحريني إبراهيم القتال بالخطأ بشباك فريقه لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.
وفي الشوط الثاني حاول منتخب البحرين العودة للمباراة وكان له ما أراد بالدقيقة 63 عبر محمد الرميحي بعد عرضية زاحفة من زميله إبراهيم القتال ليتلقى بعدها ضربة قوية بطرد لاعبه سيد باقر بالدقيقة 73 ليستعيد اليمن سيطرته ويسجل هدف الفوز بالدقيقة 88 عبر لاعبه هروان الزبيدي محققا فوزه الأول بالبطولة وأيضا في تاريخ مشاركاته في بطولات كأس الخليج منذ إنشائها. (النهاية)
ح م ش / أ م ح
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