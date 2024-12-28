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منتخب السعودية يتأهل إلى نصف نهائي (خليجي زين 26) بعد فوزه على العراق (3 - 1)

12/28/2024 2:27:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 12 (كونا) -- تأهل المنتخب السعودي اليوم السبت إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) بعد فوزه على نظيره العراقي بنتيجة (3 - 1).
وجاء الشوط الاول متوسط المستوى فنيا ولم يتمكن أي من الفريقين من فرض أسلوبه بسبب حدة وحساسية المواجهة رغم وجود أفضلية نسبية للمنتخب العراقي بفضل انتشاره الواسع واهداره لهجمات خطره وسط اعتماد (الأخضر) السعودي على الاسلوب الدفاعي.
ومع بداية الشوط الثاني تحصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء نفذها سالم الدوسري بنجاح في الدقيقة 57 ليدرك العراق التعادل في الدقيقة 64 عن طريق مهند علي.
وواصل المنتخب السعودي عروضه وتألقه ليحسم تأهله بشكل مريح بعد تسجيل هدفين عن طريق اللاعب عبدالله الحمدان في الدقيقتين 82 و 86 ليودع بذلك العراق البطولة.
ورغم فوز (الأخضر) السعودي إلا أن منتخب البحرين حافظ على صدارة المجموعة بأفضلية المواجهة المباشرة بين الفريقين التي حسمت لصالح (الأحمر) البحريني.
وبذلك ستواجه السعودية عمان فيما تلعب الكويت مع البحرين وذلك يوم الثلاثاء المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة التي تستمر حتى 3 يناير المقبل. (النهاية)

ف ر / أ م ح




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