وزير الخارجية التركي يؤكد أهمية التعاون مع الإدارة الجديدة بسوريا لضمان الاستقرار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 28 - 12 (كونا) -- أكد وزير
الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم السبت أهمية العمل والتعاون مع الإدارة الجديدة في سوريا لضمان الاستقرار في البلاد وإكمال الفترة الانتقالية بشكل منظم.
جاء ذلك في اتصال هاتفي لفيدان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي.
وأكد وزير الخارجية التركي أنه لا يمكن السماح لتنظيمي حزب العمال الكردستاني (بي.كي.كي) ووحدات حماية الشعب (واي.بي.جي) الإرهابيين الاحتماء في الأراضي السورية مشددا على أن تركيا تدعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا لضمان سلامة أراضي البلاد وأمنها.
كما أكد فيدان ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان إيقاف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني. (النهاية)
ا ع س / م م ج
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