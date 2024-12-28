Saturday, 28 December 2024 08:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية التركي يؤكد أهمية التعاون مع الإدارة الجديدة بسوريا لضمان الاستقرار

12/28/2024 2:27:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 28 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم السبت أهمية العمل والتعاون مع الإدارة الجديدة في سوريا لضمان الاستقرار في البلاد وإكمال الفترة الانتقالية بشكل منظم.
جاء ذلك في اتصال هاتفي لفيدان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي.
وأكد وزير الخارجية التركي أنه لا يمكن السماح لتنظيمي حزب العمال الكردستاني (بي.كي.كي) ووحدات حماية الشعب (واي.بي.جي) الإرهابيين الاحتماء في الأراضي السورية مشددا على أن تركيا تدعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا لضمان سلامة أراضي البلاد وأمنها.
كما أكد فيدان ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان إيقاف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني. (النهاية)

ا ع س / م م ج




MENAFN28122024000071011013ID1109037866

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث