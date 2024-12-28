(خليجي زين 26).. مدرب المنتخب اليمني يهنئ شعب اليمن بالفوز الأول في تاريخ البطولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 12 (كونا) -- هنأ مدرب المنتخب اليمني لكرة القدم
نورالدين علي اليوم السبت الشعب اليمني بالفوز الأول الذي حققه المنتخب في تاريخ بطولات الخليج بعد تغلبه على نظيره البحريني بنتيجة (2 - 1) ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربية (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وأشاد علي في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت في وقت سابق اليوم على استاد (جابر المبارك) ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية باللاعبين وأدائهم والروح العالية التي أدت للفوز.
وأضاف أن هذا الفوز جاء في فترة صعبه وأن المنتخب اليمني وصل للبطولة ولم يكن مستعدا بشكل كامل "ولكن كانت هناك بوادر خير" وانها مرحلة مختلفة معربا عن تمنياته بمستقبل باهر للاعبين.
من جهته قال مدرب المنتخب البحريني الكرواتي دراغان تالاييتش خلال المؤتمر الصحفي إنه أعطى فرصه للاعبين الذين لم يلعبوا من قبل وأن بعضهم قدم أداءا مميزا موضحا أن هناك من اللاعبين من لم يدخل أجواء المباراة مشيدا في الوقت نفسه بما قدموه.
وبين تالاييتش أنه لم يكن يريد أن يخسر تلك المباراة وأن فريقه لعب بدون أي ضغوط معربا عن عدم رضاه عن تلك الخسارة التي اضاعت عليهم فرصه الحصول على العلامة الكاملة بالمجموعة بتسع نقاط.
وهنأ المنتخب اليمني بالفوز قائلا إنه "قاتل للفوز بتلك النتيجه لتقديمه مباراة كبيره" موضحا انه "لا يمكن ان تكسب مباراة بكرة القدم دون وضع قلبك بالملعب". (النهاية)
م ي م / م م ج
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