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(خليجي زين 26).. مدرب المنتخب اليمني يهنئ شعب اليمن بالفوز الأول في تاريخ البطولة

12/28/2024 2:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 12 (كونا) -- هنأ مدرب المنتخب اليمني لكرة القدم نورالدين علي اليوم السبت الشعب اليمني بالفوز الأول الذي حققه المنتخب في تاريخ بطولات الخليج بعد تغلبه على نظيره البحريني بنتيجة (2 - 1) ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربية (خليجي زين 26) التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
وأشاد علي في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت في وقت سابق اليوم على استاد (جابر المبارك) ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية باللاعبين وأدائهم والروح العالية التي أدت للفوز.
وأضاف أن هذا الفوز جاء في فترة صعبه وأن المنتخب اليمني وصل للبطولة ولم يكن مستعدا بشكل كامل "ولكن كانت هناك بوادر خير" وانها مرحلة مختلفة معربا عن تمنياته بمستقبل باهر للاعبين.
من جهته قال مدرب المنتخب البحريني الكرواتي دراغان تالاييتش خلال المؤتمر الصحفي إنه أعطى فرصه للاعبين الذين لم يلعبوا من قبل وأن بعضهم قدم أداءا مميزا موضحا أن هناك من اللاعبين من لم يدخل أجواء المباراة مشيدا في الوقت نفسه بما قدموه.
وبين تالاييتش أنه لم يكن يريد أن يخسر تلك المباراة وأن فريقه لعب بدون أي ضغوط معربا عن عدم رضاه عن تلك الخسارة التي اضاعت عليهم فرصه الحصول على العلامة الكاملة بالمجموعة بتسع نقاط.
وهنأ المنتخب اليمني بالفوز قائلا إنه "قاتل للفوز بتلك النتيجه لتقديمه مباراة كبيره" موضحا انه "لا يمكن ان تكسب مباراة بكرة القدم دون وضع قلبك بالملعب". (النهاية)

م ي م / م م ج




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