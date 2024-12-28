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مدرب المنتخب السعودي يعرب عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي (خليجي زين 26) ويشيد بأداء لاعبيه

12/28/2024 2:27:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 12 (كونا) -- أعرب مدرب المنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد عن سعادته بالتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) مشيدا بأداء لاعبيه في مباراة المنتخب أمام نظيره العراقي ليتمكن من الفوز بنتيجة (3 - 1).
وقال رينارد في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على استاد (جابر الاحمد الدولي) إن المنتخب السعودي سيواصل العمل للتحضير للمباراة المقبلة وسيسعى لتحقيق اللقب وإسعاد جماهيره التي واكبته بالبطولة.
واوضح ان المنتخب السعودي لم يكن جيدا في الشوط الأول الا ان لاعبيه تداركوا الامر في الشوط الثاني وقدموا شوطا مميزا توجوه بإحراز ثلاثة أهداف منوها بدور الجماهير الكبيرة التي دعمت الأخضر بالمباراة وكانت أهم أسباب الفوز الكبير.
من جانبه أكد مدرب منتخب العراق الاسباني خيسوس كاساس في المؤتمر الصحفي أن المباراة كانت صعبة في ظل معاناة فريقه من بعض الغيابات العديدة قبل البطولة كما ان ضربة الجزاء التي احتسبت للسعودية كانت نقطة تحول للمباراة لمصلحة المنتخب السعودي.
وقال كاساس إن خروج المنتخب العراقي من البطولة لن يكون له تأثير على مشواره في تصفيات كأس العالم لكرة القدم التي يحتل بها المركز الثاني في مجموعته معتبرا أن الفريق كسب عددا من اللاعبين الواعدين والشباب في هذه البطولة. (النهاية)

ف ش ا / م م ج




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