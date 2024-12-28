وكيل الحرس الوطني يشيد بجهود العناصر المشاركة في نقل جماهير (خليجي زين 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 12 (كونا) -- أشاد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اليوم السبت بجهود رجال الحرس الوطني المشاركين في نقل
الجماهير من مواقف إستاد (جابر الأحمد الدولي) الذي يستضيف مباريات
بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26) إلى البوابات لتسهيل وصولهم.
وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن الفريق الرفاعي شدد خلال تفقده لعناصر الحرس الوطني المشاركين في نقل الجماهير على ضرورة الانضباط والالتزام بالوعي الأمني وحسن معاملة الجماهير وتقديم العون والمساعدة لهم مشيدا بجهودهم وظهورهم بصورة مشرفة تليق برجال الحرس الوطني.
وأضاف البيان أن وكيل الحرس الوطني نقل للمنتسبين خلال الجولة تحيات رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح. (النهاية)
ح م د / م م ج
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