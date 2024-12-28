Saturday, 28 December 2024 08:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وكيل الحرس الوطني يشيد بجهود العناصر المشاركة في نقل جماهير (خليجي زين 26)

12/28/2024 2:27:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 12 (كونا) -- أشاد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اليوم السبت بجهود رجال الحرس الوطني المشاركين في نقل الجماهير من مواقف إستاد (جابر الأحمد الدولي) الذي يستضيف مباريات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) إلى البوابات لتسهيل وصولهم.
وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن الفريق الرفاعي شدد خلال تفقده لعناصر الحرس الوطني المشاركين في نقل الجماهير على ضرورة الانضباط والالتزام بالوعي الأمني وحسن معاملة الجماهير وتقديم العون والمساعدة لهم مشيدا بجهودهم وظهورهم بصورة مشرفة تليق برجال الحرس الوطني.
وأضاف البيان أن وكيل الحرس الوطني نقل للمنتسبين خلال الجولة تحيات رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح. (النهاية)

ح م د / م م ج




MENAFN28122024000071011013ID1109037863

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث