مستشفى كمال عدوان يعتلي منصات التواصل .. جرائم يشيب لها الرأس بعد الاقتحام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتلى وسم #كمال_العدوان منصات التواصل الاجتماعي
بعد أن أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام وحرق مستشفى كمال العدوان في شمال قطاع غزة ، وذلك بعد أن هددت باقتحامه عديد المرات في أوقات سابقة .
مشاهد اقتحام المستشفى وإخراج الأطباء والمرضى وهم عراة حفاة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد أن قام الاحتلال باعتقال العديد منهم وإصدار أوامر للمرضى في المستشفى بالتوجه لمستشفيات أخرى مشياً على الأقدام ، وترك مرضى آخرين على أسرة الشفاء بعد انقطاع الأكسجين عنهم وتركهم لمصير مجهول .
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل أخباراً تفيد بأن العديد من الكوادر الطبية في المستشفى استشهدوا حرقاً بعد أن أشعل الاحتلال النار في المستشفى ، أمام مرأى ومسمع جميع العالم الصامت أمام هذه المجازر .
أما المصيبة الأكبر في هذا الاقتحام للمستشفى فهو ما تم تداوله بخصوص النساء المتواجدات في أروقة وممرات وغرف المستشفى ، واللواتي أجبرن على خلع ملابسهن أمام الجميع ، ومن كانت رفضت منهن تعرضت لضرب مبرح أمام مرأى الجميع ، حتى أن أحدهم نشر "يا شيبة رأسي ، خلعوا ملابس النساء أمام أنظار الجميع .
أما من جانبه ، فكما جرت العادة لجيش الاحتلال ولناطقه الإعلامي بالتبرير الأوحد لهذه الجرائم ، هو أن المستشفى كان عبارة عن تجمع إرهابي لحماس وجنودها والعناصر المقاتلة ، وهو الأمر الذي نفته حركة حماس وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بأسره أن يتحرك لمنع مثل هذه الجرائم المرتكبة لأول مرة في تاريخ الإنسانية .
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