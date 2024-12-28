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مستشفى كمال عدوان يعتلي منصات التواصل .. جرائم يشيب لها الرأس بعد الاقتحام

12/28/2024 8:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتلى وسم #كمال_العدوان منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام وحرق مستشفى كمال العدوان في شمال قطاع غزة ، وذلك بعد أن هددت باقتحامه عديد المرات في أوقات سابقة .
مشاهد اقتحام المستشفى وإخراج الأطباء والمرضى وهم عراة حفاة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك بعد أن قام الاحتلال باعتقال العديد منهم وإصدار أوامر للمرضى في المستشفى بالتوجه لمستشفيات أخرى مشياً على الأقدام ، وترك مرضى آخرين على أسرة الشفاء بعد انقطاع الأكسجين عنهم وتركهم لمصير مجهول .
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل أخباراً تفيد بأن العديد من الكوادر الطبية في المستشفى استشهدوا حرقاً بعد أن أشعل الاحتلال النار في المستشفى ، أمام مرأى ومسمع جميع العالم الصامت أمام هذه المجازر .
أما المصيبة الأكبر في هذا الاقتحام للمستشفى فهو ما تم تداوله بخصوص النساء المتواجدات في أروقة وممرات وغرف المستشفى ، واللواتي أجبرن على خلع ملابسهن أمام الجميع ، ومن كانت رفضت منهن تعرضت لضرب مبرح أمام مرأى الجميع ، حتى أن أحدهم نشر "يا شيبة رأسي ، خلعوا ملابس النساء أمام أنظار الجميع .
أما من جانبه ، فكما جرت العادة لجيش الاحتلال ولناطقه الإعلامي بالتبرير الأوحد لهذه الجرائم ، هو أن المستشفى كان عبارة عن تجمع إرهابي لحماس وجنودها والعناصر المقاتلة ، وهو الأمر الذي نفته حركة حماس وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بأسره أن يتحرك لمنع مثل هذه الجرائم المرتكبة لأول مرة في تاريخ الإنسانية .









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