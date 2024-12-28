تحسينات ملموسة على قطاعات حيوية في مادبا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شهدت محافظة مادبا خلال العام 2024 تحسينات ملموسة في عدد من القطاعات الحيوية، شملت الصحة، السياحة، الزراعة، البنية التحتية، والبلديات، مما انعكس إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية.
وقال رئيس مجلس محافظة مادبا، سالم الهروط، إن المجلس، بالتعاون مع المجلس التنفيذي، نفذ مشاريع تنموية وخدمية بتكلفة بلغت 8.6 مليون دينار، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 86 بالمئة.
وأكد مدير مستشفى النديم الحكومي، الدكتور بهاء الحلالمة، أن المستشفى شهد تطورًا نوعيًا من خلال تزويده بأجهزة متقدمة مثل جهاز هشاشة العظام وأجهزة التنظير وتفتيت الحصى، مشيرًا إلى تزويد مستشفى الأميرة سلمى في ذيبان بأجهزة طبية حديثة، مما أدى إلى تعزيز الخدمات الصحية وتحسين المراكز الصحية، بما يشمل تجهيز مركز صحي المخيم وتوسعة وصيانة مراكز أخرى.
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