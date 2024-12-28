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تحسينات ملموسة على قطاعات حيوية في مادبا

12/28/2024 8:11:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت محافظة مادبا خلال العام 2024 تحسينات ملموسة في عدد من القطاعات الحيوية، شملت الصحة، السياحة، الزراعة، البنية التحتية، والبلديات، مما انعكس إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية.


وقال رئيس مجلس محافظة مادبا، سالم الهروط، إن المجلس، بالتعاون مع المجلس التنفيذي، نفذ مشاريع تنموية وخدمية بتكلفة بلغت 8.6 مليون دينار، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 86 بالمئة.


وأكد مدير مستشفى النديم الحكومي، الدكتور بهاء الحلالمة، أن المستشفى شهد تطورًا نوعيًا من خلال تزويده بأجهزة متقدمة مثل جهاز هشاشة العظام وأجهزة التنظير وتفتيت الحصى، مشيرًا إلى تزويد مستشفى الأميرة سلمى في ذيبان بأجهزة طبية حديثة، مما أدى إلى تعزيز الخدمات الصحية وتحسين المراكز الصحية، بما يشمل تجهيز مركز صحي المخيم وتوسعة وصيانة مراكز أخرى.

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