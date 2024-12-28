وصول أول قافلة مساعدات لجنوب الخرطوم منذ بدء نزاع السودان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد متطوعون في السودان بأن المدنيين في منطقة محاصرة جنوب العاصمة السودانية تلقوا أول شحنة مساعدات هذا الأسبوع منذ بدء النزاع قبل عشرين شهرا.
ومنذ أبريل 2023 تدور حرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو في السودان، وقد أدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص.
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