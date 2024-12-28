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وصول أول قافلة مساعدات لجنوب الخرطوم منذ بدء نزاع السودان

12/28/2024 8:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد متطوعون في السودان بأن المدنيين في منطقة محاصرة جنوب العاصمة السودانية تلقوا أول شحنة مساعدات هذا الأسبوع منذ بدء النزاع قبل عشرين شهرا.
ومنذ أبريل 2023 تدور حرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو في السودان، وقد أدى القتال إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص.
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