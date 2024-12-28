طالبان تستهدف عدة مواقع في باكستان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة "طالبان" في العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت أنها استهدفت العديد من "مخابئ العناصر الشريرة وأنصارها" داخل باكستان.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه تم استخدام "تلك المراكز لشن هجمات على أراضي أفغانستان والتخطيط لها".
وذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم السبت أن وزارة الدفاع الأفغانية لم تكشف عما إذا كان هناك أي ضحايا ولا الطريقة التي تم بها تنفيذ الغارات.
وتشهد العلاقات بين أفغانستان وباكستان توترا، وسط اشتباكات مستمرة على طول حدودهما.
وقالت الأمم المتحدة إن الغارات الجوية الباكستانية على الأراضي الأفغانية هذا الأسبوع، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، من بينهم 20 طفلا.
RT
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