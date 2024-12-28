طالبان تستهدف عدة مواقع في باكستان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة "طالبان" في العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت أنها استهدفت العديد من "مخابئ العناصر الشريرة وأنصارها" داخل باكستان.وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه تم استخدام "تلك المراكز لشن هجمات على أراضي أفغانستان والتخطيط لها".



وذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم السبت أن وزارة الدفاع الأفغانية لم تكشف عما إذا كان هناك أي ضحايا ولا الطريقة التي تم بها تنفيذ الغارات.



وتشهد العلاقات بين أفغانستان وباكستان توترا، وسط اشتباكات مستمرة على طول حدودهما.



وقالت الأمم المتحدة إن الغارات الجوية الباكستانية على الأراضي الأفغانية هذا الأسبوع، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، من بينهم 20 طفلا.

RT