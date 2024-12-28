جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بإنشاء الهيئة العليا لتطوير جزر حوار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة البلاد المعظم مرسوم رقم (115) لسنة 2024 بإنشاء الهيئة العليا لتطوير جزر حوار، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

تُنشأ هيئة تُسمى (الهيئة العليا لتطوير جزر حوار)، ويُشار إليها في هذا المرسوم بكلمة (الهيئة)، وتُشكَّل برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وعضوية كُل من:

1- سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة.

2- المالية والاقتصاد الوطني.

3- وزير النفط والبيئة.

4- وزير الأشغال.

5- وزير الإسكان والتخطيط العمراني.

6- وزير السياحة.

7- وزير الصناعة والتجارة.

8- الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.

9- الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة.

10- الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

11- ممثلين اثنين عن القطاع الخاص يختارهما رئيس الهيئة.

المادة الثانية

‌أ- تهدف الهيئة إلى تحقيق تطوير شامل لجزر حوار؛ بما يضمن خلْق نموذج للسياحة المستدامة فيها وكفالة الاستغلال الأمثل لها سياحياً.

ب- تباشر الهيئة مهامها في إطار السياسة العامة للمملكة وخطط التنمية فيها، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات واللجان العليا ذات الاختصاص والصلة بمهام الهيئة.

‌ج- تكون للهيئة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما لا يتعارض مع أحكام القانون، ولها على الأخص القيام بالآتي:

1- اقتراح استراتيجية متكاملة لاستغلال جزر حوار سياحياً.

2- اقتراح الخطط الرئيسية والمرحلية اللازمة لتنمية وتطوير الجزر سياحياً.

3- اقتراح البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية للجزر، وتوفير وسائل المواصلات إليها؛ بما يحقق أهداف الهيئة.

4- اقتراح إصدار الأنظمة اللازمة بشأن تحديد قواعد ومعايير وشروط الاستثمار السياحي في الجزر.

5- اقتراح البرامج الترويجية اللازمة لتسويق الجزر سياحياً وجذب المشاريع السياحية إليها.

‌د- تباشر الهيئة مهامها بما يضمن عدم المساس بالثروة البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية.

المادة الثالثة

يكون للهيئة جهاز تنفيذي يُعين وتُحدد اختصاصاته من قبل رئيس الهيئة، ويتولى بوجه عام تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة.

المادة الرابعة

للهيئة أنْ تشكِّل من بين أعضائها أو منهم مع غيرهم لجاناً فرعية لبحث أيٍّ من الأمور الداخلة في مهامها، وترفع اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها إلى الهيئة.

وللهيئة أنْ تكلف مَن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص بإعداد دراسات وبحوث في أيٍّ من الأمور الداخلة في مهامها.

المادة الخامسة

على الجهات الحكومية المعنية تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات تكون لازمة لمباشرة مهامها.

المادة السادسة

‌أ- يصدر بنظام عمل الهيئة وتنظيم سير العمل فيها وفي لجانها الفرعية قرار من رئيس الهيئة.

‌ب- تعقد الهيئة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويعيِّن الرئيس أمين سر للهيئة.

المادة السابعة

ترفع الهيئة عن طريق رئيسها إلى مجلس الوزراء، قراراتها واقتراحاتها وتوصياتها لاعتمادها، وتقارير دورية بنتائج أعمالها.

المادة الثامنة

يُلغَى المرسوم رقم (77) لسنة 2017 بإنشاء اللجنة العليا لتطوير جزر حوار.

المادة التاسعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.