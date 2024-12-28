الدفاع المدني يستجيب لنحو نصف مليون واجب في 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - واصلت مديرية الدفاع المدني مرحلة التحديث والتطوير التي وجّه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة ، للبناء على مرحلة الدمج، وذلك حسب التوجيهات الملكية التي كُلفت مديرية الأمن العام بتنفيذها، بمتابعة وإشراف من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة.

وأظهرت مديرية الدفاع المدني خلال هذه المرحلة ارتفاعاً في مؤشرات أدائها، ونموّا مطّرداً في

قدراتها المادية والمعنوية، وتحسّناً في مستويات الاستجابة والجاهزية، وهو الأمر الذي لمسه الأردنيون في تعامل الدفاع المدني بحرفية مع عدد كبير من الواجبات.



وقال مدير مديرية الدفاع المدني العميد الدكتور محمد العمري: إنّ الدفاع المدني حظي باهتمام كبير من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وكان لمتابعة وتوجيهات جلالة الملك وقيادة الجهاز الأثر الكبير في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين التي مكنت الجهاز من تقديم الخدمات الإنسانية الفضلى في مجالات الإسعاف والإطفاء والبحث والإنقاذ .



وأضاف في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه وبفضل الدعم الملكي المتواصل لمديرية الدفاع المدني، فقد تم رفدها خلال العام 2024 بنحو 101 آلية عملياتية مختلفة مزودة بأحدث التقنيات والمعدات اللازمة لعمل الدفاع المدني، ومنها آليات الدعم والإسناد الطبي التي تمكّن الطواقم الإسعافية من التعامل مع ما يزيد عن 30 إصابة وتقديم الدعم الطبي لها ونقلها إلى المستشفيات، فضلاً عن آلية إطفاء حرائق الغابات ذي الدفع الرباعي القادرة على المناورة والوصول للمواقع الوعرة ورافعة الكتل الإسمنتية مع فريق البحث والإنقاذ الدولي لرفع الأنقاض والكتل الإسمنتية الضخمة أثناء البحث عن المفقودين، و⁠مركبة الإنقاذ المائي المجهزة للتعامل مع حوادث الإنقاذ المائي بمختلف أنواعها.

إضافة إلى سيّارات الإسعاف المجهزة بكل ما يلزم للمحافظة على حياة المواطنين لا سيّما نظام التوجيه الطبي عن بعد الذي يمكّن المسعف من التواصل مع غرف الطوارئ وتقديم الإرشادات الطبية للحالات الطارئة، إذ استفاد من هذا النظام نحو 20 ألف مواطن خلال عام واحد وأسهم في إنقاذ العديد من الأرواح.



وبيّن مدير الدفاع المدني، أن جهود مرتبات الدفاع المدني وبمتابعة قيادة جهاز الأمن العام تم تتويجها في نهاية هذا العام باعتمادية الإسعاف (لمرحلة ما قبل وصول الإصابات للمستشفى) من قبل مجلس اعتماد المؤسسات الصحية وذلك لضمان تقديم الخدمة الإسعافية المثلى للمواطنين، كما تم رسمياً اعتماد الموقع التدريبي في مديرية الدفاع المدني - إدارة الإسعاف من قبل الجمعية الأمريكية لفنيي طب الطوارئ (NAEMT )وتحت إشراف مديرية الخدمات الطبية الملكية.

وأوضح، أن مديرية الدفاع المدني تعاملت في العام 2024 مع ما يقارب (540) ألف حادث مختلف منها (460) ألف حادث إسعاف، كان منها نقل (74) ألف حالة غسيل كلى كما سيطرت فرق الإطفاء على (43) ألف حادث حريق شملت إطفاء حرائق المنازل والغابات والأعشاب الجافة والاستجابة الفورية إلى ما يقارب (37) ألف حادث إنقاذ وبزمن معدل استجابة بلغ 7 دقائق و52 ثانية للحالات الطارئة وهذا أقل من زمن الاستجابة في الكثير من الدول المتقدمة.

ولفت العمري إلى استمرار أكاديمية الأمير حسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية في استقبال الطلاب بتخصصات نوعية في مجال الحماية المدنية في الدرجات العلمية كافّة وبالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية، حيث احتصل (9) من طلبتها على درجة الماجستير في حين احتصلش

من طلبتها على الدبلوم العالي بالإضافة لـ (137) طالباً احتصلوا على درجة البكالوريوس و(63) طالباً احتصلوا على درجة الدبلوم المتوسط في تخصصات متعددة مثل هندسة الإطفاء والسلامة العامة، وإدارة الكوارث والأزمات، والإسعاف الطبي، والدعم اللوجستي وإدارة التزويد خلال العام 2024.



هذا بالإضافة إلى كلية الدفاع المدني التي تأسست عام 2006 وتمنح درجة الدبلوم في تخصصات الإسعاف المتخصص وتقنيات الوقاية والسلامة العامة وتقنيات الإطفاء والإنقاذ وتقنيات المواد الخطرة وهي واحدة من ضمن الكليات العسكرية التي تعمل وفقا لنظم وقوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة، التي حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرتها الأكاديمية، كتحقيق نسب نجاح مرتفعة مقارنة مع نظيراتها من كليات المجتمع في نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة.

ونبّه إلى أن مديرية الدفاع المدني نفذت خلال العام 2024 ما يقارب 129 تمرينا وهميا مختلفا تحاكي الواقع والسيناريوهات المتوقعة للحوادث بالتشاركية مع مكونات وتشكيلات مديرية الأمن العام كان من أبرزها تمرين سواعد النشامى 1 في منطقة سد الوالة والبحر الميت الذي حظي بمتابعة ملكية سامية، بإلإضافة إلى تمارين أخرى متعددة في العاصمة والمحافظات.

وأشار إلى قيام فرق التوعية والتثقيف الوقائي أيضاً بتقديم برامج توعوية ونشرات ودورات في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة والمؤسسات الحكومية بواقع 3597 دورة وورشة عمل شارك فيها (200) ألف مواطن من مختلف الأعمار .

هذا وختم العميد العمري حديثه لأمن إف إم، بأن مديرية الدفاع المدني تتطلع في العام 2025 إلى تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين واستثمار كل ما هو جديد في عالم الدفاع المدني لتقديم الخدمة الأفضل للمواطن الأردني والمقيم على أرض المملكة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة