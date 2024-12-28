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الاحتلال يحتجز جرارا زراعيا في الأغوار الشمالية

12/28/2024 7:12:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار /PNN-
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، جرارا زراعياً أثناء عمله في الأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن الاحتلال بتحريض من المستعمرين، احتجز جرارا زراعياً للمواطن مفضي صوافطة، ومنعه من إكمال عمله في حراثة أراضي مملوكة للمواطنين في الفارسية بالأغوار الشمالية.

وكان الاحتلال منع، أمس الجمعة، عددا من المواطنين من إكمال عملهم في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية.

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