الاحتلال يحتجز جرارا زراعيا في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار /PNN-
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، جرارا زراعياً أثناء عمله في الأغوار الشمالية.
وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن الاحتلال بتحريض من المستعمرين، احتجز جرارا زراعياً للمواطن مفضي صوافطة، ومنعه من إكمال عمله في حراثة أراضي مملوكة للمواطنين في الفارسية بالأغوار الشمالية.
وكان الاحتلال منع، أمس الجمعة، عددا من المواطنين من إكمال عملهم في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية.
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