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إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال عوريف جنوب نابلس

12/28/2024 7:12:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-
أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية عوريف جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات، وإصابة عددا من المواطنين بحالات اختناق.

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