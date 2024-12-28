إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال عوريف جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال عوريف جنوب نابلس
التاريخ
12/28/2024 7:12:16 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس/PNN-
أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية عوريف جنوب نابلس.
وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات، وإصابة عددا من المواطنين بحالات اختناق.
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