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الارصاد : هذه المناطق تشهد أمطارا غزيرة وتحذيرات للمواطنين

12/28/2024 7:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية انه الى الان تشير صورة رادار الطقس التابع لادارة الارصاد بفضل الله الى استمرار الهطولات المطرية متوسطة الشدة إلى غزيرة في أجزاء من محافظة اربد .

تحذيرات :


نهيب بالاخوة المواطنين تجنب الاودية ومناطق تجمع الامطار.


نرجو من الإخوة السائقين اخذ الحيطة والحذر من الانزلاق على الطرقات.

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