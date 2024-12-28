Saturday, 28 December 2024 03:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توضيح حول عطلة المدارس في الاردن

12/28/2024 7:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لن يتم إجراء أي تعديل أو تمديد على مواعيد العطلة المحددة بين الفصلين الدراسيين، سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة.

وقالت ان عطلة منتصف العام الدراسي في المدارس الحكومية ستبدأ يوم الاثنين، الموافق 6 يناير 2025، وتستمر حتى يوم الخميس، الموافق 16 يناير 2025 .

اما فيما يتعلق بالمدارس الخاصة ستبدأ العطلة يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 يناير 2025 .

MENAFN28122024000208011052ID1109037326

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث