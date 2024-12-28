توضيح حول عطلة المدارس في الاردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكدت وزارة التربية
والتعليم أنه لن يتم إجراء أي تعديل أو تمديد على مواعيد العطلة المحددة بين الفصلين الدراسيين، سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة.
وقالت ان عطلة منتصف العام الدراسي في المدارس الحكومية ستبدأ يوم الاثنين، الموافق 6 يناير 2025، وتستمر حتى يوم الخميس، الموافق 16 يناير 2025 .
اما فيما يتعلق بالمدارس الخاصة ستبدأ العطلة يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 يناير 2025 .
MENAFN28122024000208011052ID1109037326
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.