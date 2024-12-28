توضيح حول عطلة المدارس في الاردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكدت وزارة والتعليم أنه لن يتم إجراء أي تعديل أو تمديد على مواعيد العطلة المحددة بين الفصلين الدراسيين، سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة.

وقالت ان عطلة منتصف العام الدراسي في المدارس الحكومية ستبدأ يوم الاثنين، الموافق 6 يناير 2025، وتستمر حتى يوم الخميس، الموافق 16 يناير 2025 .

اما فيما يتعلق بالمدارس الخاصة ستبدأ العطلة يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 30 يناير 2025 .



