تركيا وجهة السياحة المثالية التي تجمع بين عمق التاريخ وجمال الطبيعة في قلب الشرق والغرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) في ذكرى وفاة الرومي.. آلاف الزوار يتوجهون إلى قونيا التركية للاحتفال بليلة العرس «شب عروس»

قونيا.. حيث يلتقي تاريخ الفلسفة العثمانية بجمال الطبيعة وسحر معالمها التاريخية

أنقرة تشرق بمتحف حضارات الأناضول الحائز لقب «متحف العام» بأوروبا وتستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم

تتميز‭ ‬تركيا‭ ‬بوجود‭ ‬مواقع‭ ‬أثرية‭ ‬قديمة‭ ‬ومناظر‭ ‬طبيعية‭ ‬ساحرة،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬تجربة‭ ‬لا‭ ‬تُنسى‭ ‬لزوارها‭. ‬ومن‭ ‬المعالم‭ ‬التاريخية‭ ‬إلى‭ ‬المغامرات‭ ‬الطبيعية‭ ‬الفريدة،‭ ‬تقدم‭ ‬تركيا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يبحث‭ ‬عنه‭ ‬المسافرون‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬مميزة‭ ‬ونكهات‭ ‬فريدة‭.‬







ومن‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬قونيا‭ ‬هو‭ ‬الاحتفال‭ ‬بذكرى‭ ‬وفاة‭ ‬الرومي‭ ‬عبر‭ ‬مراسم‭ ‬‮«‬شبّ‭ ‬عروس‮»‬‭.‬

تستعد‭ ‬مدينة‭ ‬قونيا‭ ‬لإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬وفاة‭ ‬الشاعر‭ ‬والفيلسوف‭ ‬الصوفي‭ ‬جلال‭ ‬الدين‭ ‬الرومي،‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬قبل‭ ‬751‭ ‬عامًا‭. ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬السنوي،‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬شبّ‭ ‬عروس‮»‬،‭ ‬يُعقد‭ ‬بين‭ ‬7‭ ‬و17‭ ‬ديسمبر‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬وقت‭ ‬الوصال‮»‬‭. ‬ويُعد‭ ‬الرومي‭ ‬أحد‭ ‬أعظم‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬والفلسفة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وقد‭ ‬دُفن‭ ‬في‭ ‬قونيا،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬مركزًا‭ ‬رئيسيا‭ ‬للثقافة‭ ‬والتصوف‭.‬







وتتضمن‭ ‬المراسم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الثقافية‭ ‬والدينية؛‭ ‬أبرزها‭ ‬الطقوس‭ ‬الشهيرة‭ ‬للدراويش‭ ‬الدوّارة،‭ ‬وتستقطب‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬وتشمل‭ ‬الأنشطة‭ ‬أيضًا‭ ‬ندوات،‭ ‬وحفلات‭ ‬موسيقية،‭ ‬ومعارض‭ ‬فنية،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بالفن‭ ‬والثقافة‭ ‬التركية‭.‬

كارامان‭.. ‬تاريخ‭ ‬طويل‭ ‬يمتد‭ ‬عبر‭ ‬العصور

تعتبر‭ ‬كارامان،‭ ‬أو‭ ‬‮«‬لارندة‮»‬‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬تُعرف‭ ‬في‭ ‬العصور‭ ‬القديمة،‭ ‬موطنًا‭ ‬للحضارات‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬8000‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭. ‬المدينة‭ ‬كانت‭ ‬مركزًا‭ ‬مهما‭ ‬للإمبراطورية‭ ‬الحيثية،‭ ‬ثم‭ ‬شهدت‭ ‬حكم‭ ‬الفريجيين‭ ‬والليديين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬عاصمة‭ ‬لدولة‭ ‬القرمانيين‭. ‬









ومن‭ ‬أبرز‭ ‬معالم‭ ‬كارامان‭ ‬السياحية‭ ‬قلعة‭ ‬كارامان‭ ‬التي‭ ‬بُنيت‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬ومدرسة‭ ‬هاتونية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭. ‬وتضم‭ ‬المدينة‭ ‬أيضًا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬التاريخية‭ ‬مثل‭ ‬كنيسة‭ ‬تشيشميلي‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬العمارة‭ ‬الرومانية‭ ‬الشرقية‭.‬





‭ ‬قونيا‭.. ‬مركز‭ ‬ثقافي‭ ‬وديني

تُعد‭ ‬قونيا،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬عاصمة‭ ‬للسلاجقة‭ ‬في‭ ‬العصور‭ ‬الوسطى،‭ ‬أكبر‭ ‬محافظة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المساحة‭. ‬المدينة‭ ‬تضم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعالم‭ ‬السياحية‭ ‬المهمة‭ ‬مثل‭ ‬متحف‭ ‬مولانا‭ ‬الذي‭ ‬يحتضن‭ ‬ضريح‭ ‬الرومي‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تشتهر‭ ‬قونيا‭ ‬بمطبخها‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أطباقًا‭ ‬تقليدية‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬إتلي‭ ‬إكمك‮»‬‭ ‬و«شوربة‭ ‬البامية‮»‬‭.‬







أنقرة‭.. ‬العاصمة‭ ‬التركية‭ ‬الغنية‭ ‬بالتاريخ

تُعد‭ ‬أنقرة‭ ‬عاصمة‭ ‬تركيا‭ ‬وإحدى‭ ‬أهم‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬المدينة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المعالم‭ ‬التاريخية؛‭ ‬منها‭ ‬قلعة‭ ‬أنقرة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بمنازلها‭ ‬العثمانية‭ ‬التقليدية،‭ ‬وضريح‭ ‬أتاتورك‭ ‬الذي‭ ‬يخلد‭ ‬ذكرى‭ ‬مؤسس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية،‭ ‬وتم‭ ‬افتتاح‭ ‬متحف‭ ‬أنيتكبير‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1953،‭ ‬ويضم‭ ‬ضريحًا‭ ‬ضخمًا‭ ‬للمؤسس،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قاعات‭ ‬ومعروضات‭ ‬تروي‭ ‬قصة‭ ‬نضال‭ ‬أتاتورك‭ ‬لتأسيس‭ ‬الجمهورية‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬المعروضات‭ ‬توجد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مقتنيات‭ ‬أتاتورك‭ ‬الشخصية؛‭ ‬مثل‭ ‬خطاباته‭ ‬التاريخية،‭ ‬ومخططاته‭ ‬السياسية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬صور‭ ‬وخرائط‭ ‬تبرز‭ ‬محطات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الاستقلال‭ ‬التركية‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬المعالم‭ ‬السياحية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬متحف‭ ‬حضارة‭ ‬الأناضول،‭ ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬التحف‭ ‬الأثرية‭ ‬التي‭ ‬تروي‭ ‬قصة‭ ‬تاريخ‭ ‬الأناضول‭ ‬من‭ ‬العصور‭ ‬الحجرية‭ ‬إلى‭ ‬العصور‭ ‬الإسلامية‭.‬

تأسس‭ ‬المتحف‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1968،‭ ‬ويستقطب‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بفضل‭ ‬محتوياته‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬تبرز‭ ‬غنى‭ ‬التاريخ‭ ‬التركي‭ ‬القديم‭. ‬يقع‭ ‬المتحف‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬تاريخي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬قاعة‭ ‬للمدينة،‭ ‬ليتم‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬متحف‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬الأثرية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬في‭ ‬الأناضول‭.‬









‭ ‬تركيا‭ ‬واهتمامها‭ ‬بالسياحة‭ ‬المستدامة

تسعى‭ ‬تركيا‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطور‭ ‬مستدام‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬الدولة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬وقّعت‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬السياحة‭ ‬المستدامة‭ ‬العالمي‭ (‬GSTC‭) . ‬وبحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬تهدف‭ ‬تركيا‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬التزام‭ ‬جميع‭ ‬مرافق‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بالممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬للسياحة‭ ‬المستدامة،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬تحترم‭ ‬البيئة‭ ‬وتدعم‭ ‬الاستدامة‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬تُعد‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تدمج‭ ‬بين‭ ‬التاريخ،‭ ‬والثقافة،‭ ‬والممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬مقصدًا‭ ‬مثاليًّا‭ ‬للزوار‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬