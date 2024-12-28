Saturday, 28 December 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنفيذ مشاريع تنموية بالعقبة لتحسين الخدمات للمواطنين في 2024

12/28/2024 6:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، شهدت محافظة العقبة تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية المتنوعة خلال العام 2024.


ومن أبرز تلك المشاريع التي تم الإعلان عنها من قبل محافظ العقبة خالد الحجاج، تأهيل مدينة الأمير حمزة للشباب ومشاريع تعليمية وصحية جديدة، إضافة إلى افتتاح مبنى المحافظة الجديد.


ويجسد هذا التوجه الطموح استجابة لاحتياجات المواطنين والتزام الجهات الحكومية بتحسين نوعية الحياة في المنطقة، وذلك من خلال موازنة مجلس المحافظة التي بلغت 9 ملايين دينار والتي استهدفت عدة قطاعات رئيسية وتؤكد هذه الإنجازات أهمية العمل الجماعي في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين في العقبة.


وقال محافظ العقبة خالد الحجاج إن من أبرز المشاريع التي تم تنفيذها من خلال موازنة العام الجاري 2024 تأهيل وصيانة وتوسعة مدينة الأمير حمزة للشباب بكلفة 750 ألف دينار وافتتاح مبنى محافظة العقبة بكلفة تزيد عن المليون دينار، وإنشاء عدد من المدارس في العقبة من موازنة مجلس المحافظة وافتتاح المركز الصحي الشامل، وافتتاح جامعة العقبة للعلوم الطبية التي تدرس الطب البشري وطب الأسنان، وتستهدف طلبة محليين وعرب وأجانب، ويتبع لها مستشفى تعليمي يضم عيادات وأكثر من 200 سرير لخدمة محافظة العقبة بشكل خاص ومحافظات الجنوب والمملكة بشكل عام.

MENAFN28122024000208011052ID1109037261

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث