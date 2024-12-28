تنفيذ مشاريع تنموية بالعقبة لتحسين الخدمات للمواطنين في 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، شهدت محافظة العقبة تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية المتنوعة خلال العام 2024.



ومن أبرز تلك المشاريع التي تم الإعلان عنها من قبل محافظ العقبة خالد الحجاج، تأهيل مدينة الأمير حمزة للشباب ومشاريع تعليمية وصحية جديدة، إضافة إلى افتتاح مبنى المحافظة الجديد.



ويجسد هذا التوجه الطموح استجابة لاحتياجات المواطنين والتزام الجهات الحكومية بتحسين نوعية الحياة في المنطقة، وذلك من خلال موازنة مجلس المحافظة التي بلغت 9 ملايين دينار والتي استهدفت عدة قطاعات رئيسية وتؤكد هذه الإنجازات أهمية العمل الجماعي في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين في العقبة.



وقال محافظ العقبة خالد الحجاج إن من أبرز المشاريع التي تم تنفيذها من خلال موازنة العام الجاري 2024 تأهيل وصيانة وتوسعة مدينة الأمير حمزة للشباب بكلفة 750 ألف دينار وافتتاح مبنى محافظة العقبة بكلفة تزيد عن المليون دينار، وإنشاء عدد من المدارس في العقبة من موازنة مجلس المحافظة وافتتاح المركز الصحي الشامل، وافتتاح جامعة العقبة للعلوم الطبية التي تدرس الطب البشري وطب الأسنان، وتستهدف طلبة محليين وعرب وأجانب، ويتبع لها مستشفى تعليمي يضم عيادات وأكثر من 200 سرير لخدمة محافظة العقبة بشكل خاص ومحافظات الجنوب والمملكة بشكل عام.