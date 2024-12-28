تنفيذ مشاريع تنموية بالعقبة لتحسين الخدمات للمواطنين في 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، شهدت محافظة العقبة تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية المتنوعة خلال العام 2024.
ومن أبرز تلك المشاريع التي تم الإعلان عنها من قبل محافظ العقبة خالد الحجاج، تأهيل مدينة الأمير حمزة للشباب ومشاريع تعليمية وصحية جديدة، إضافة إلى افتتاح مبنى المحافظة الجديد.
ويجسد هذا التوجه الطموح استجابة لاحتياجات المواطنين والتزام الجهات الحكومية بتحسين نوعية الحياة في المنطقة، وذلك من خلال موازنة مجلس المحافظة التي بلغت 9 ملايين دينار والتي استهدفت عدة قطاعات رئيسية وتؤكد هذه الإنجازات أهمية العمل الجماعي في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين في العقبة.
وقال محافظ العقبة خالد الحجاج إن من أبرز المشاريع التي تم تنفيذها من خلال موازنة العام الجاري 2024 تأهيل وصيانة وتوسعة مدينة الأمير حمزة للشباب بكلفة 750 ألف دينار وافتتاح مبنى محافظة العقبة بكلفة تزيد عن المليون دينار، وإنشاء عدد من المدارس في العقبة من موازنة مجلس المحافظة وافتتاح المركز الصحي الشامل، وافتتاح جامعة العقبة للعلوم الطبية التي تدرس الطب البشري وطب الأسنان، وتستهدف طلبة محليين وعرب وأجانب، ويتبع لها مستشفى تعليمي يضم عيادات وأكثر من 200 سرير لخدمة محافظة العقبة بشكل خاص ومحافظات الجنوب والمملكة بشكل عام.
MENAFN28122024000208011052ID1109037261
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.