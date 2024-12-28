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الأرصاد :هطولات مطرية غزيرة تركزت في محافظة إربد

12/28/2024 6:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرّح مدير عام دائرة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، بأن الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الموافق 28 كانون الأول 2024، شهدت المناطق الشمالية هطولات مطرية جيدة تركزت في محافظة إربد، حيث سجلت محطات الرصد الجوي التابعة للدائرة كميات أمطار مبشّرة حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وأوضح آل خطاب أن محطة رصد الباقورة سجلت أعلى كمية هطول بمقدار 40.5 ملم، تلتها محطة صما بـ 31.4 ملم، ومحطة إربد بـ 26 ملم. كما سجلت محطة الرمثا 10 ملم، ومحطة رأس منيف/ محافظة عجلون 3.4 ملم.
وأضاف آل خطاب: "هذه الأمطار مبشرة ونسأل الله أن تستمر. حيث اضاف بان توقعات دائرة الأرصاد الجوية، بمشيئة الله تشير ، إلى استمرار الأجواء الماطرة خلال الأيام المقبلة. حيث من المتوقع أن تمتد الهطولات لتشمل أجزاء من وسط وجنوب المملكة بدءًا من ليل الأحد ونهار الاثنين، وتستمر حتى مساء الثلاثاء." .









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