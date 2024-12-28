الأرصاد :هطولات مطرية غزيرة تركزت في محافظة إربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
صرّح مدير عام دائرة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، بأن الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الموافق 28 كانون الأول 2024، شهدت المناطق الشمالية هطولات مطرية جيدة تركزت في محافظة إربد، حيث سجلت محطات الرصد الجوي التابعة للدائرة كميات أمطار مبشّرة حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وأوضح آل خطاب أن محطة رصد الباقورة سجلت أعلى كمية هطول بمقدار 40.5 ملم، تلتها محطة صما بـ 31.4 ملم، ومحطة إربد بـ 26 ملم. كما سجلت محطة الرمثا 10 ملم، ومحطة رأس منيف/ محافظة عجلون 3.4 ملم.
وأضاف آل خطاب: "هذه الأمطار مبشرة ونسأل الله أن تستمر. حيث اضاف بان توقعات دائرة الأرصاد الجوية، بمشيئة الله تشير ، إلى استمرار الأجواء الماطرة خلال الأيام المقبلة. حيث من المتوقع أن تمتد الهطولات لتشمل أجزاء من وسط وجنوب المملكة بدءًا من ليل الأحد ونهار الاثنين، وتستمر حتى مساء الثلاثاء." .
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