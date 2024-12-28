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الأردن يشارك في الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المشترك مع دول الخليج في مجال الشباب

12/28/2024 6:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور في الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب، الذي استضافته وزارة الرياضة والشباب القطرية .


ويأتي الاجتماع في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين مجلس التعاون والأردن والشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والأردن، وتنفيذًا لخطة العمل المشتركة في جميع المجالات، بما في ذلك مجال العمل الشبابي.

وأكد الجبور خلال الاجتماع، الذي رافقه فيه مدير الشؤون المالية سيف عجاج، على عمق العلاقة التي تربط الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأشقاؤه زعماء ورؤساء دول مجلس التعاون.

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