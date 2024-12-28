زخم الإنجازات التنموية بـ 2024 في المفرق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مع اقتراب نهاية العام، يتجلى زخم الإنجازات الخدمية والتنموية في محافظة المفرق، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية التي أسهمت في تعزيز جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه المشاريع في سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى دفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية.
وتتراوح هذه الإنجازات بين إعادة تأهيل المراكز الصحية والمدارس والنهوض بالمواقع الأثرية، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتحسين ظروف الحياة في المحافظة كما أن الجهود المبذولة في مجال دعم الأسر الفقيرة وتوفير فرص العمل تعزز من دور المجتمع في المشاركة في التنمية المستدامة.
وقال مدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة، إنه تم الانتهاء من صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزًا صحيًا شاملاً وأوليًا في أنحاء متفرقة بالمحافظة، مبينًا أن مشروع إعادة تأهيل هذه المراكز تم من خلال منحة إسبانية بلغت مليوني دينار و200 ألف، وأن هناك 4 مراكز صحية في المراحل الأخيرة من إعادة التأهيل والصيانة وسيتم استلامها قبل نهاية العام الحالي، حيث وصل مجموع المراكز الصحية التي تم شمولها بالمنحة الإسبانية إلى 26 مركزًا صحيًا.
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