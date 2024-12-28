زخم الإنجازات التنموية بـ 2024 في المفرق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع اقتراب نهاية العام، يتجلى زخم الإنجازات الخدمية والتنموية في محافظة المفرق، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية التي أسهمت في تعزيز جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتأتي هذه المشاريع في سياق استراتيجية شاملة تهدف إلى دفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية.



وتتراوح هذه الإنجازات بين إعادة تأهيل المراكز الصحية والمدارس والنهوض بالمواقع الأثرية، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتحسين ظروف الحياة في المحافظة كما أن الجهود المبذولة في مجال دعم الأسر الفقيرة وتوفير فرص العمل تعزز من دور المجتمع في المشاركة في التنمية المستدامة.



وقال مدير صحة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة، إنه تم الانتهاء من صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزًا صحيًا شاملاً وأوليًا في أنحاء متفرقة بالمحافظة، مبينًا أن مشروع إعادة تأهيل هذه المراكز تم من خلال منحة إسبانية بلغت مليوني دينار و200 ألف، وأن هناك 4 مراكز صحية في المراحل الأخيرة من إعادة التأهيل والصيانة وسيتم استلامها قبل نهاية العام الحالي، حيث وصل مجموع المراكز الصحية التي تم شمولها بالمنحة الإسبانية إلى 26 مركزًا صحيًا.