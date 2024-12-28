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افتتاح بازار الصناعات البيتية الخيري لملتقى همم في مدينة الحسن للشباب

12/28/2024 6:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحضور عدد من الشخصيات البارزة وجمع غفير من أهالي اربد، افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى اليوم، بازار الصناعات البيتية الخيري الذي نظمه ملتقى "همم" في قاعة بيت البازارات بنادي مدينة الحسن للشباب، حيث خصصت إدارة المدينة قاعة مطعم نادي المدينة لإقامة البازارات للسيدات والجمعيات، وشارك في البازار 30 سيدة من مختلف مناطق محافظة اربد، يعرضن خلاله منتجاتهن من المأكولات الشعبية، الصناعات التراثية، الصابون اليدوي، المطرزات، والتحف اليدوية.
وأكدت الوزيرة بني مصطفى على أهمية هذا الحدث في دعم السيدات المنتجات على مستوى الأردن بشكل عام ومستوى محافظة اربد بشكل خاص، مؤكدة أن وزارة التنمية الاجتماعية ستظل داعمة للمشاريع الصغيرة والبيتية، وأن الوزارة تعمل على تطوير هذه المشاريع وتسويق منتجات السيدات لتحقيق الاستدامة المالية لهن.
من جهتها، أعربت النائب هالة الجراح، رئيسة ملتقى "همم"، عن سعادتها بنجاح تنظيم هذا البازار، مشيرة إلى أن الملتقى يسعى لتوفير منصات دعم للسيدات المبدعات والمساهمة في تعزيز دورهن في الاقتصاد المحلي.
و يُعدُّ البازار فرصة مثالية للسيدات لعرض منتجاتهن والترويج لها، في إطار سعيهن لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والمساهمة الفاعلة في المجتمع.









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