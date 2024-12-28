الذهب يسجل مكاسب خيالية في 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجل الذهب مكاسب قوية خلال العام 2024، حيث صعدت عقوده على مدار العام بنحو 27% أو بما يعادل 600 دولار للأونصة.ولقيت عقود الأصفر الرنان خلال العام 2024 دعما من التوترات الجيوسياسة وزيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي.



وفي مطلع العام جرى تدول أونصة الذهب عند مستوى 2073.40 دولار، مقابل 2631.90 دولار للأونصة تم تسجيلها في تعاملات 27 ديسمبر الجاري.



وبذلك تكون عقود الذهب قد صعدت بنسبة 26.93% أو بمقدار 558.5 دولار للأونصة خلال 2024.



وفيما يتعلق بالعام 2025، يتوقع خبراء صعود المعدن النفيس إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025، وتشمل محركات النمو زيادة الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية في العالم.



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