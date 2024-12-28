الشيف فادي قطان: نكهات فلسطين، رسائل تراثية وسياسية مطبوخة بالأرض والذاكرة شاهد PNN فيديو

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN/ في قلب مدينة بيت لحم، حيث الأرض تتنفس التاريخ وتعبق بكل ذكرى، وُلد فادي قطان، الذي أصبح اليوم أحد أشهر الطهاة الفلسطينيين على مستوى العالم. فادي لا يطبخ فقط، بل هو سفيرٌ للمطبخ الفلسطيني، يحمل نكهاته وتاريخه في كل طبق، ويُرسل رسائل محملة بالذاكرة إلى العالم من خلال وصفاته. من بيت لحم إلى لندن وتورونتو، حمل فادي "فلسطين" في اطباقه ، وجعل المطبخ الفلسطيني جزءًا من هويته في كل مكان.

كانت البداية في مطبخ جدته، حيث تعلم فادي أسرار الطهي الفلسطيني التي كانت تُنقل عبر الأجيال. كانت والدته وجدته هما المعلمتان الأساسيتان في تعلمه فنون الطبخ، حيث كان المطبخ الفلسطيني يعتمد على الموروث الشفوي. فكل وصفة كان يكتسبها من جدته ووالدته تحمل نكهة مميزة، صبغة خاصة تميز كل بيت فلسطيني، تختلف باختلاف الأسلوب والأدوات لكن الجوهر يبقى واحدًا. في كل اتصال له مع أمه، يعود ليطلب وصفة جديدة أو نصيحة قديمة، ليعزز بذلك الرابط بينه وبين أرضه وأهله.

بعد سنوات من العمل في فرنسا، عاد فادي إلى بيت لحم، لكنه وجد أن الحال قد تغيّر. مع بداية الانتفاضة الثانية، أغلقت الكثير من الأماكن التجارية، فعمل في مجالات أخرى قبل أن يفتح مطعمًا خاصًا به في بيت لحم أسماه "فوضى". كان هذا المطعم بمثابة نقطة انطلاق جديدة له، إذ قرر أن يعكس في مطعمه روح المطبخ الفلسطيني الأصلي، وهو يطبخ ليستضيف الناس كما اعتاد الفلسطينيون دائمًا، من خلال طعامٍ يوحد الجميع ويعبّر عن هويتهم.

كانت قضية المطبخ الفلسطيني بالنسبة لفادي أبعد من مجرد إعداد الطعام، كانت مسألة هوية. "المطبخ هو هويتنا الفلسطينية"، هكذا يقول فادي، موضحًا أن الطعام الفلسطيني لا يُطبخ فقط من أجل التذوق، بل هو جزء من المعركة الثقافية مع الاحتلال. فعندما يسرق الاحتلال نكهات زيت الزيتون أو يحرف قصة الكنافة، فهو لا يسرق الطعام فحسب، بل يسرق ذاكرة شعب بأكمله. هذا الطعام هو الرابط بين الفلسطينيين وأرضهم، هو الحكاية التي لم تُكتب بل رُويت عبر الأجيال.

وقد تجسد هذا الفهم العميق لهوية الطعام الفلسطيني في كتابه "بيت لحم"، الذي بدأ بكتابته منذ ثلاث سنوات. الكتاب، الذي يتناول قصصًا عن حياة أهل بيت لحم، وعن المطبخ الفلسطيني من خلال وصفات تقليدية وتاريخية، وجد صدى كبيرًا في أرجاء العالم. الكتاب تم ترجمته إلى عدة لغات، وحصل على جائزة "أفضل 20 كتاب طهي" من صحيفة لوس أنجلوس تايمز، وهو ما لم يكن فادي يتوقعه، لكنه كان يؤمن دومًا أن المطبخ الفلسطيني هو الوسيلة الأقوى لتوصيل رسائل شعبه. في الكتاب،



و يروي فادي

الذي يعمل في مطبخه في البلدة القديمة وسط مدينة بيت لحم قصصًا عن عائلات وأشخاص من بيت لحم، مثل خالته أم نبيل التي تبيع الأعشاب منذ أربعين عامًا في السوق، وأولاد نتشة الذين يعملون في بيع اللحم في المدينة. يذكرنا الكتاب بكيف أن مدينة بيت لحم ليست مجرد مدينة سياحية كما يراها الكثيرون، بل هي مكان نابض بالحياة والتاريخ، وهي مزيج من الثقافات والقصص.

لكن فادي لا يكتفي بتقديم وصفات الطعام فقط، بل يربطها بتاريخ فلسطيني طويل وعريق. يتحدث في كتابه عن برتقال يافا، الذي يعتبره حلمًا للطعم، ويتحدث عن الكنافة الفلسطينية، التي تُمثل جزءًا من هوية الشعب الفلسطيني والتي لا يمكن لأي وصفة من الخارج أن تحاكي طعمها الأصلي. والمثير أن فادي، برغم تواجده في المهجر في لندن وكندا، لا يتنازل عن استخدام النكهات الفلسطينية الأصلية. يحضر السماق والزهرات والنبيذ الفلسطيني ليمزجها مع المكونات المحلية أينما كان. هو لا يتحدث فقط عن الطعام، بل يروي أيضًا قصة الأرض الفلسطينية التي لا يمكن اختصارها في حدود أو جدران.

ومع مرور الزمن، أصبح كتاب "بيت لحم" أكثر من مجرد كتاب طهي، بل هو وثيقة تاريخية ثقافية، تحمل في طياتها الكثير من القصص والحكايات عن الفلسطينيين في الشتات. فادي يروي في كتابه عن شخص تواصل معه من أستراليا، يسأل عن وصفة فلسطينية كانت جدته قد حفظتها من بلدة جفنا، وهو الذي لا يستطيع أن يأتي إلى فلسطين بسبب الحواجز والجدار العنصري. وهذا يمثل صورة حية للطعام الذي يقرب المسافات بين الناس ويُبقي على الذاكرة حية.

ومع بداية حرب 7 أكتوبر 2023، حيث كانت فلسطين تُعاني من المجازر في غزة والضفة، وجد فادي نفسه في موقف صعب وهو يفكر في كيفية نشر كتابه وسط هذه المأساة. ولكنّه كان على يقين أن الطعام هو وسيلة قوية لنقل رسائل شعبه إلى العالم.



في حديثه عن النبيذ الفلسطيني، يذكر فادي كيف أن الفلسطينيين كانوا يزرعون العنب منذ العصور القديمة، وكيف كان النبيذ الفلسطيني يُصدر من ميناء غزة إلى العالم، ويقول بفخر: "نحن أقدم شعب زرع العنب وصنع النبيذ، نحن من بدأنا هذه الحكاية، ولن تُسرق منا هذه الذاكرة."

وفي النهاية، يظل فادي قطان يطبخ ليس فقط من أجل متعة الطعام، بل ليحافظ على ذاكرة شعبه، وليرسل للعالم رسالة مفادها أن الطعام الفلسطيني هو أكثر من مجرد طعام، هو رمز للهوية والصمود، هو قصة أرض وشعب لا يزالون يعيشون رغم كل المحاولات لتغييبهم.

تم انتاج هذه القصة ضمن برنامج قريب الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية CFI بالشراكة وتمويل الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي AFD.



