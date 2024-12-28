مصر..حريق يقتل 6 من أسرة واحدة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قتل حريق أسرة كاملة من 6 أفراد، بعد أن اندلع في شقة سكنية بالمنيب غرب محافظة الجيزة في مصر في ساعة متأخرة من الليل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من شقة سكنية بالطابق السادس بمنطقة المنيب. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، حيث تبينت وفاة أسرة بالكامل خنقاً بسبب الدخان الكثيف الذي انبعث من الحريق.



وحسب التفاصيل التي تداولتها وسائل إعلام محلية، فقد نتج الحريق عن ماس كهربائي، ما أسفر عن وفاة كل الأسرة بمن فيهم الأطفال.