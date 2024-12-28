مصر..حريق يقتل 6 من أسرة واحدة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قتل حريق أسرة كاملة من 6 أفراد، بعد أن اندلع في شقة سكنية بالمنيب غرب محافظة الجيزة في مصر في ساعة متأخرة من الليل.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن تصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة النيران من شقة سكنية بالطابق السادس بمنطقة المنيب. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، حيث تبينت وفاة أسرة بالكامل خنقاً بسبب الدخان الكثيف الذي انبعث من الحريق.
وحسب التفاصيل التي تداولتها وسائل إعلام محلية، فقد نتج الحريق عن ماس كهربائي، ما أسفر عن وفاة كل الأسرة بمن فيهم الأطفال.
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