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تعاملات الذهب عالميا تسجل خسائر أسبوعية

12/28/2024 5:14:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع يوم أمس الجمعة على انخفاض، مع تركيز الأسواق على تأثير عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وتراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر فبراير المقبل (Comex) بنسبة 0.83% إلى 2631.90 دولار للأونصة، فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن بنسبة 0.46% إلى 2621.40 دولار للأونصة.


وسجلت أسعار المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%.


وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.12% إلى 107.9980 نقطة.

RT

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