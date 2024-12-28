Saturday, 28 December 2024 09:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصحة العالمية تعلق على إحراق الاحتلال مستشفى كمال عدوان

12/28/2024 4:23:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



علقت منظمة الصحة العالمية على جريمة الاحتلال الإسرائيلي بإحراق مستشفى كمال عدوان في غزة، مبينة أن "التقارير الأولية تشير إلى إحراق وتدمير كبير لبعض الأقسام الرئيسية بمستشفى كمال عدوان".
وقالت إن "التفكيك الممنهج للنظام الصحي في غزة حكم بالإعدام على عشرات الآلاف من الفلسطينيين".

وأضافت "الصحة العالمية" أن "الهجوم على مستشفى كمال عدوان أخرج آخر مرفق صحي رئيسي في شمال غزة عن الخدمة".

MENAFN28122024000072011014ID1109037035

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث