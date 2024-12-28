الصحة العالمية تعلق على إحراق الاحتلال مستشفى كمال عدوان

الصحة العالمية تعلق على إحراق الاحتلال مستشفى كمال عدوان
التاريخ
12/28/2024 4:23:28 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علقت منظمة الصحة العالمية على جريمة الاحتلال
الإسرائيلي بإحراق مستشفى كمال عدوان في غزة، مبينة أن "التقارير الأولية
تشير إلى إحراق وتدمير كبير لبعض الأقسام الرئيسية بمستشفى كمال عدوان".
وقالت إن "التفكيك الممنهج للنظام الصحي
في غزة حكم بالإعدام على عشرات الآلاف من الفلسطينيين".
وأضافت "الصحة العالمية" أن "الهجوم
على مستشفى كمال عدوان أخرج آخر مرفق صحي رئيسي في شمال غزة عن الخدمة".
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