أكسيوس: ترمب قد يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة إذا لم يتم التوصل لاتفاق

يقول مسؤولون إسرائيليون وأميركيون مشاركون في المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إنهم قلقون من أن فرص التوصل إلى اتفاق قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد منصبه ضئيلة، حسبما ذكر موقع“أكسيوس”.



وبحسب ما ورد، فقد هدد بأنه سيكون هناك“جحيم في الشرق الأوسط” إذا لم تفرج حركة حماس عن الرهائن المحتجزين في غزة بحلول 20 يناير/ كانون الثاني المقبل. كما جعل الرئيس جو بايدن التوسط في التوصل إلى اتفاق أولوية قصوى لأشهره الأخيرة في منصبه.



ومن غير الواضح ما الذي يعنيه ترمب بقوله“الجحيم في الشرق الأوسط”، حيث قال مصدر مقرب من الرئيس المنتخب إنه لا توجد خطة لما يجب فعله إذا تم تجاوز الموعد النهائي الذي حدده ترامب.



ويرى بعض المسؤولين الإسرائيليين أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الرئيس القادم قد يدعم الإجراءات الإسرائيلية التي عارضتها إدارة بايدن، مثل الحد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.



ويقول مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن القائد العسكري الأعلى لحركة حماس في غزة – محمد السنوار، شقيق زعيم حماس السابق يحيى السنوار – لن يتراجع بسبب تهديدات ترمب.



لكن مصدرا أمريكيا مطلعا بشكل مباشر على المحادثات قال إنه لا يزال من المحتمل التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.



ويقول المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إنه إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج بحلول 20 يناير/ كانون الثاني، فإن من المرجح أن يؤخر انتقال السلطة إلى ترمب المحادثات، ربما لعدة أشهر، وقد يؤدي هذا إلى مقتل المزيد من الرهائن .



وأشار موقع أكسيوس إلى أنه لا يزال هناك 100 رهينة محتجزين لدى حماس في غزة، من بينهم سبعة أمريكيين. ويُعتقد أن نصف الرهائن تقريباً ما زالوا على قيد الحياة، وفقاً للمخابرات الإسرائيلية، بما في ذلك ثلاثة أمريكيين.



وقد عاد المفاوضون الإسرائيليون من الدوحة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد ثمانية أيام من المحادثات بوساطة قطر ومصر لم تؤد إلى تحقيق تقدّم.



وعاد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز ومستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، اللذان زارا الدوحة أيضا لعدة أيام الأسبوع الماضي، إلى واشنطن وهما متشككان بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قبل العشرين من يناير/ كانون الثاني.



ورغم تحقيق بعض التقدم في الدوحة الأسبوع الماضي، فإن القضايا الأساسية لا تزال دون حل، مثل ما إذا كان أي اتفاق سوف يتضمن إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة.



وقال مسؤول إسرائيلي إن المفاوضات لم تنفجر، لكنها وصلت إلى طريق مسدود، حيث يرغب الطرفان في كسر الجمود لكنهما غير مستعدين لتقديم تنازلات كبيرة.-(وكالات)