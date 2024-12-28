السودان في 25 عاماً... حرب تلد حروباً

لا يُعدّ دوي المدافع ولا انفجارات القذائف أو البراميل الناسفة القادمة، أو حتى الرصاصات العمياء، شيئاً جديداً في السودان، الجديد أنه انتقل من ((الهوامش)) إلى العاصمة الخرطوم، فاضطرت الحكومة وقيادة الجيش للانتقال إلى عاصمة بديلة تبعد نحو ألف كيلومتر على ساحل البحر الأحمر عند بورتسودان.



كان يُنظر للحروب السابقة على أنها تمرد ضد الدولة، لكن أسبابها تكمن في الصراع بين ((المركز)) الذي يحتكر كل شيء، و((الهامش)) الذي لا يحصل على شيء، وأنها ((حرب مطالب وحقوق)).



لكن الحرب، خلال حكم الإسلاميين بقيادة الرئيس السابق عمر البشير البلاد، تحولت من حرب مطلبية إلى ((حرب دينية)) بين الشمال ((المسلم))، والجنوب ((المسيحي)) أو ((اللاديني))، وانتهت بـ((فصل جنوب السودان))، وإعلان ميلاد دولة جديدة انضمت للأمم المتحدة، فمن أين تأتي الحروب والعواصف لتدمر السودان؟



يرجع المحللون جذور الحروب السودانية إلى الافتقار لـ((مشروع وطني))، وإلى عدم الاعتراف بالتنوع الإثني والثقافي الناتج عن عدم وجود منظومة سياسية ثقافية اقتصادية موحدة تعترف بهذا التنوع.



ورغم أن الحرب الحالية هي حرب بين جيشين ((نظاميين))، لكن جذورها تتصل ((بمتلازمة التهميش وعدم الاعتراف بالتنوع))، التي أدت للتمرد الأول قبيل إعلان الاستقلال 1955 بقيادة قوات ((أنانيا 1))؛ وهي تسمية محلية لثعبان الكوبرا.



اتفاق ((نيفاشا))



انطفأت الحرب الأولى باتفاق أديس أبابا 1972، لكنها اشتعلت مرة أخرى في عام 1983، تحت راية ((الحركة الشعبية لتحرير السودان))، بقيادة الزعيم الجنوب سوداني الراحل جونق قرنق دمبيور، على أثر إعلان الرئيس الأسبق جعفر النميري ((أحكام الشريعة الإسلامية)).



وانتقلت من كونها ضد متمردين إلى حرب ((جهادية))، جيش الإسلاميين المقاتلين على أساس ديني، ورفعوا رايات الجهاد ضد مَن وُصفوا بـ((أعداء الدين))، فاستمرت الحرب سنوات، وراح ضحيتها أكثر من مليونيْ مواطن.



لم يحقق الجيش ومؤيدوه ((المجاهدون)) انتصاراً حاسماً، فاضطروا إلى الرضوخ للضغوط الدولية، ووقَّعوا اتفاق سلام في ضاحية نيفاشا الكينية؛ ((اتفاق السلام الشامل أو اتفاق نيفاشا)).



قضى ((نيفاشا)) بمنح جنوب السودان ((حق تقرير المصير))، وخيّره بين البقاء في السودان الموحد أو الانفصال، وحدد فترة انتقالية قدرها خمس سنوات.



خلال الفترة الانتقالية، شغل زعيم الحركة الشعبية الراحل جونق قرنق دمبيور منصب النائب الأول للرئيس لأيام قلائل، قبل أن يلقى مصرعه في حادثة تفجر المروحية الرئاسية الأوغندية الغامض، ليخلفه نائبه رئيس جنوب السودان الحالي سلفاكير ميارديت.



استفتي شعب جنوب السودان 2010 على الوحدة أو الانفصال، وجاءت النتيجة لصالح الانفصال، فولدت من رحِم الحروب جمهورية جنوب السودان، وخسر السودان ثلث مساحته الجغرافية، وربع عدد سكانه، و75 في المائة من ثرواته وموارده.



انتقلت النيران إلى إقليم دارفور غرب البلاد، وتمردت مجموعات جديدة تحت مزاعم التهميش والاضطهاد باسم ((حركة تحرير السودان)) في عام 2003.



وأخذت طابعاً ((عِرقياً))، بعدما استعانت الحكومة في حربها ضد الحركات المتمردة ذات الأصول الأفريقية، بمجموعات قبلية عُرفت وقتها بمجموعة ((الجنجويد)) ذات الأصول العربية، ومِن قادتها، للمفارقة، محمد حمدان دقلو ((حميدتي))، الذي أصبح قائد ما يُعرف بقوات ((الدعم السريع)).



راح ضحية حرب دارفور نحو 300 ألف، واتهمت الحكومة، برئاسة عمر البشير، بجرائم تطهير عِرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أصدرت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض ضد الرئيس السابق عمر البشير، و3 من معاونيه الكبار وهم في الحكم، لا تزال سارية.



تبضع بين العواصم



في مايو (أيار) 2006، وقّعت الحكومة الإسلامية اتفاق سلام في مدينة أبوجا مع ((حركة تحرير السودان))، لكن الحركة انشقت إلى حركتين، يقود التي وقَّعت اتفاق أبوجا حاكم إقليم دارفور الحالي مني أركو مناوي.



رفض تيار عبد الواحد محمد النور الاتفاق، واعتصم بجبل مرة في وسط دارفور، وواصل الحرب ولا يزال، بينما حصل مناوي على منصب مساعد الرئيس عمر البشير، ثم عاد للتمرد زاعماً أنه كان مجرد ((مساعد حلّة))، وليس مساعد رئيس، ومساعد الحلة هو معاون سائقي الشاحنات الذي يُعِدّ الطعام للسائق.



تنقلت المفاوضات مع الحركات الدارفورية المتشظية بين عدة عواصم، ففي يوليو (تموز) 2011 وقَّعت مع بعضها في قطر ((وثيقة سلام الدوحة))، ونصت على تقاسم الثروة والسلطة، لكن الحرب لم تتوقف.



ثم وقَّعت حركات مسلَّحة مع الحكومة الانتقالية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 اتفاق سلام السودان في جوبا، أبرزها ((حركة تحرير السودان)) بقيادة مني أركو مناوي، و((حركة العدل والمساواة)) بقيادة جبريل إبراهيم، ونصَّ الاتفاق على تقاسم السلطة والثروة، وبموجبها تولَّى جبريل إبراهيم وزارة المالية، ومني أركو مناوي منصب حاكم إقليم دارفور.



الجنوب الجديد



كأنما لا بد من جنوب ليحاربه الشمال، اشتعلت حرب في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وهما منطقتان منحهما اتفاق نيفاشا حق المشورة الشعبية، للبقاء في السودان أو الانضمام للجنوب، وعادت إلى الحرب ((الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال)).



انشقت الحركة الشعبية الشمالية، التي تُعدّ امتداداً للجنوبية، وتضم مقاتلين سودانيين انحازوا للجنوب إبان الحرب الأهلية، إلى حركتين بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الحالي مالك عقار، الموقِّع على اتفاق سلام جوبا، بينما بقيت الأخرى، بقيادة عبد العزيز، تسيطر على منطقة كاودا بجنوب كردفان، وتَعُدّها ((منطقة محرَّرة))، وتخوض معارك متفرقة ضد الجيش السوداني، ولا تزال.



لم يَسلم شرق السودان من متلازمة الحروب السودانية، فقد كان مرتعاً لحروب المعارضة المسلَّحة ضد حكم البشير في تسعينات القرن الماضي، ونشأت فيه مجموعات مسلَّحة مثل ((مؤتمر البجا))، و((الأسود الحرة))، قاتلت هي الأخرى ضد المركز في الخرطوم، قبل أن تُوقِّع اتفاقاً في العاصمة الإريترية عُرف بـ((أسمرا لسلام شرق السودان))، ونال هو الآخر حصة في السلطة والثروة.



أطاح السودانيون بنظام حكم الإسلاميين، بقيادة الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، عبر احتجاجات شعبية استمرت أشهراً عدة، وأجبروا قيادة الجيش على تنحية البشير.



ومع ذلك، تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات، حتى قرر ((المجلس العسكري الانتقالي))، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات ((الدعم السريع)) محمد حمدان دقلو ((حميدتي))، فض الاعتصام باستخدام القوة، ما أسفر عن مقتل المئات من المعتصمين، ما عده كثيرون من ((أفظع الجرائم)) بحق المدنيين.



واستمر الضغط المدني السلمي، فاضطر العسكريون لتوقيع ((وثيقة دستورية)) نصّت على شراكة مدنية عسكرية، في أغسطس (آب) 2019، وجرى تشكيل حكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتكوين مجلس سيادة انتقالي برئاسة البرهان، ونائبه حميدتي.



حرب الجنرالات



في 25 أكتوبر 2021، أطاح قائد الجيش بحكومة حمدوك المدنية، بانقلاب عسكري، واضطر تحت الضغط الشعبي السلمي مرة أخرى، لتوقيع ما عُرف بـ((الاتفاق الإطاري)) مع المدنيين، ونص على ((حكم مدني)) يعود بموجبه الجيش إلى ثكناته، وإزالة أي فرصة لـ((تمكين نظام الإسلاميين)).



لكن أنصار النظام السابق أحبطوا ((الاتفاق الإطاري))، واستخدموا آليات ((الدولة العميقة)) في تأجيج الخلافات بين الجيش و((الدعم السريع))، فاشتعلت الحرب.



لم تفلح جهود إزالة التوتر والتحشيد العسكري، وفي صبيحة السبت، منتصف أبريل 2023، فوجئ السودانيون بالرصاص ((يلعلع)) في جنوب الخرطوم عند ((المدينة الرياضية))، معلناً الحرب المستمرة حتى اليوم.



يتهم ((الدعم السريع)) الجيش بمهاجمة معسكراته على حين غِرة، ويقول إن الجيش حاصر مطار مروي شمال البلاد، وإنه كان يخطط للانقضاض على السلطة، بينما ((تسود رواية أخرى)) بأن ((خلايا الإسلاميين)) داخل الجيش هاجمت ((الدعم السريع))، ووضعت قيادته أمام الأمر الواقع؛ ((الاستسلام أو الحرب)).



حسابات خاطئة



كان مخططاً للحرب أن تنتهي في ساعات، أو على أسوأ تقدير أيام معدودات، بحساب التفوق التسليحي للجيش على ((الدعم السريع))، لكن الأخير فاجأ الجيش وخاض حرب مدن كان قد تمرَّس عليها، ففرض سيطرته على معظم الوحدات العسكرية للجيش، وأحكم الحصار على البرهان في القيادة العامة، بل سيطر على المقرات الحكومية؛ بما فيها القصر الرئاسي والوزارات.



اضطرت الحكومة للانتقال إلى بورتسودان، واتخاذها عاصمة بديلة بعد سيطرة ((الدعم السريع)) على الخرطوم، بينما ظل قائد الجيش محاصَراً داخل قيادته لأكثر من ثلاثة أشهر، قبل أن يفلح في الخروج منها وينتقل إلى بورتسودان ليتخذها عاصمة له.



اتسعت سيطرة قوات ((الدعم السريع)) لتشمل إقليم دارفور، باستثناء مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، ومعظم ولايات الغرب باستثناء بعض حواضرها، ثم استسلمت له ولاية الجزيرة بوسط البلاد، وشملت عملياته ولايات أخرى، وسيطر تقريباً على نحو 70 في المائة من البلاد.



بعد نحو عامين من القتال، استعاد الجيش زمام المبادرة، وحقق تقدماً في بعض المناطق؛ الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحري، وسنار، لكن ((الدعم السريع)) لا يزال مسيطراً على مساحات واسعة من البلاد، ويقاتل بشراسة في عدد من محاور القتال، وما زالت الحرب سجالاً.



أسوأ كارثة إنسانية



قتلت الحرب عشرات الآلاف وخلقت ((أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ))، وفقاً للأمم المتحدة، ونزح أكثر من 11 مليون شخص داخلياً، ولجأ نحو 3 ملايين لبلدان الجوار، ويواجه نحو 25 مليون شخص أكثر من نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 45 مليوناً، حالة من ((انعدام الأمن الغذائي الحاد)).



أطراف الحرب لا يزالون يرفضون العودة للتفاوض، فمنذ فشل ((إعلان جدة الإنساني))، فشلت محاولات إعادة الطرفين للتفاوض؛ لتعنُّت الجيش وأنصاره.

سيناريوهات

يرجع عضو مجلس السيادة السابق، ونائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ((تقدم)) الهادي إدريس، اندلاع الحروب في السودان إلى عدم الاتفاق على ((مشروع وطني نهضوي)) لحكم البلاد منذ الاستقلال.



ويقول إدريس إن الأسباب الرئيسية لحروب السودان هي الفشل في إنفاذ برامج تنمية متوازنة، وتحقيق العدالة، وسيادة ثقافة الإفلات من العقاب، وعدم حسم القضايا الاستراتيجية مثل علاقة الدين بالدولة، والهوية الوطنية، وقضية الجيش الواحد وابتعاده عن السياسة.



ويرى إدريس أن العودة إلى ((جذور الأزمة)) مدخل صحيح لجعل ((الحرب الحالية)) آخِر الحروب. ويضيف: ((علينا معالجة أسباب وجذور الحروب، في الاتفاق المقبل لإيقاف وإنهاء الحروب)).



أما القيادي في ((التجمع الاتحادي)) محمد عبد الحكم فيرى أن جذور الحروب تتمحور حول ((التنمية المتوازنة والمواطنة المتوازنة)). ويضيف: ((يظل عدم معالجة التهميش والتنمية المتوازنة وحفظ حقوق الشعوب، وتغيير الأنظمة الاستبدادية المتسلطة، بحكم ديمقراطي تعددي، أُسّاً لنشوبِ أعتى وأطول الحروب السودانية)).



ويرهن عبد الحكم إنهاء الأزمات المتتالية في السودان بإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، عن طريق تكوين جيش مهني قومي موحد بـ((عقيدة قتالية)) تُلزمه بحماية الدستور والنظام المدني، وتُخضعه للسلطة التشريعية والتنفيذية، وتُعلي قيم المحاسبة وردع محاولات تسييس الجيش.-(وكالات)