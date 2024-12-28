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53.3 دينار سعر غرام الذهب محليا

12/28/2024 4:23:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 53.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51.30 دينار لجهة الشراء.


وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 61.30 و 47.30 دينار على التوالي.


وبحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 374 دينارا والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 427 دينارا.


وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية ضعيف، مؤكدا أن هذه حالة اعتيادية تمر على السوق بهذا الوقت من السنة.


وأضاف، أن المعدن الأصفر أغلق جلسات تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 2620 دولارا للأونصة الواحدة.


وبين، أن الذهب خلال الأسبوعيين الماضيين تحرك ضمن معدل 20 دولارا للأونصة الواحدة أما أنخفاضا أو زيادة، وسيبقى بهذه الحالة حتى البداية المالية للعام المقبل التي تبدأ بالأسبوع الأول منه.

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