53.3 دينار سعر غرام الذهب محليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 53.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51.30 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 61.30 و 47.30 دينار على التوالي.
وبحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 374 دينارا والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 427 دينارا.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية ضعيف، مؤكدا أن هذه حالة اعتيادية تمر على السوق بهذا الوقت من السنة.
وأضاف، أن المعدن الأصفر أغلق جلسات تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 2620 دولارا للأونصة الواحدة.
وبين، أن الذهب خلال الأسبوعيين الماضيين تحرك ضمن معدل 20 دولارا للأونصة الواحدة أما أنخفاضا أو زيادة، وسيبقى بهذه الحالة حتى البداية المالية للعام المقبل التي تبدأ بالأسبوع الأول منه.
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