المحافظون الكنديون يخططون لإسقاط حكومة ترودو مرة اخرى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعمل حزب المحافظين على اقتراح بسحب الثقة
حتى يتمكن من محاولة إسقاط الحكومة الكندية الليبرالية في أقرب وقت ممكن في كانون الثاني-يناير المقبل
ويمارس الضغط من أجل دعم الحزب الوطني الديمقراطي لتحقيق ذلك.
وفي الوقت
نفسه، يحثه المزيد من الحلفاء السابقين لرئيس الوزراء جاستن ترودو على
التنحي.
وكن قد أعلن برلماني كندي معارض من حزب المحافظين أنه سيقود اجتماعات خلال عطلة البرلمان التشريعية بهدف تسريع عملية إسقاط حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو.
وصرّح جون ويليامسون، رئيس لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم، أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها في 7 يناير للتصويت على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الليبرالية. وأوضح ويليامسون في رسالة وجهها إلى أعضاء اللجنة أن الاقتراح يحتاج إلى تمرير في مجلس العموم لإسقاط الحكومة.
ومن المقرر أن يعاود البرلمان الانعقاد في 27 يناير، لكن ويليامسون أبدى استعداده لعقد اجتماعات طوال الشهر بهدف إجراء تصويت بحجب الثقة في 30 يناير، وهو موعد أبكر بأسابيع مما يمكن أن يُقدم فيه حزب معارض اقتراحاً مشابهاً.
وتواجه حكومة ترودو، التي تحكم منذ عام 2015، ضغوطًا متزايدة عقب استقالة وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند في 16 ديسمبر. وأعلن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، الأسبوع الماضي أنه سيعمل على إسقاط حكومة الأقلية الليبرالية والدعوة لانتخابات جديدة.
وقال ويليامسون في رسالته، التي نشر نسخة منها على وسائل التواصل الاجتماعي: "بات واضحًا أن الحكومة الليبرالية لا تحظى بثقة البرلمان. فقد أعلن أعضاء من حزب المحافظين، وكتلة كيبيك، والحزب الديمقراطي الجديد - الذين يمثلون أغلبية النواب - أنهم سيصوتون بحجب الثقة عن الحكومة الليبرالية".
ومع ذلك، يمكن لترودو اللجوء إلى تعطيل البرلمان (البروغروغ)، وهو إجراء ينهي الجلسة الحالية ويمنع النواب المعارضين من التصويت على اقتراح بحجب الثقة.
وقال سينغ إنه سيقدم اقتراحاً بحجب الثقة بعد عودة البرلمان من العطلة الشتوية، لكنه لم يوضح كيف سيصوت حزبه على اقتراحات تقدمها أحزاب أخرى. ويحتاج إسقاط الحكومة إلى دعم جميع أحزاب المعارضة لاقتراح واحد.
ويضم فريق ويليامسون خمسة نواب ليبراليين، وأربعة من المحافظين، وعضواً واحداً من الحزب الديمقراطي الجديد، وآخر من كتلة كيبيك.
جدير بالذكر أن الحكومات الكندية يجب أن تحظى بثقة مجلس العموم. وتُعد الأصوات على الميزانية أو الإنفاق بمثابة اختبار للثقة، وإذا خسرت الحكومة أيًا منها، فإنها تسقط، وعادة ما تبدأ حملة انتخابية على الفور.- وكالات
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