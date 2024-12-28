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المحافظون الكنديون يخططون لإسقاط حكومة ترودو مرة اخرى

12/28/2024 4:23:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يعمل حزب المحافظين على اقتراح بسحب الثقة حتى يتمكن من محاولة إسقاط الحكومة الكندية الليبرالية في أقرب وقت ممكن في كانون الثاني-يناير المقبل ويمارس الضغط من أجل دعم الحزب الوطني الديمقراطي لتحقيق ذلك.

وفي الوقت نفسه، يحثه المزيد من الحلفاء السابقين لرئيس الوزراء جاستن ترودو على التنحي.

وكن قد أعلن برلماني كندي معارض من حزب المحافظين أنه سيقود اجتماعات خلال عطلة البرلمان التشريعية بهدف تسريع عملية إسقاط حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو.


وصرّح جون ويليامسون، رئيس لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم، أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها في 7 يناير للتصويت على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الليبرالية. وأوضح ويليامسون في رسالة وجهها إلى أعضاء اللجنة أن الاقتراح يحتاج إلى تمرير في مجلس العموم لإسقاط الحكومة.


ومن المقرر أن يعاود البرلمان الانعقاد في 27 يناير، لكن ويليامسون أبدى استعداده لعقد اجتماعات طوال الشهر بهدف إجراء تصويت بحجب الثقة في 30 يناير، وهو موعد أبكر بأسابيع مما يمكن أن يُقدم فيه حزب معارض اقتراحاً مشابهاً.


وتواجه حكومة ترودو، التي تحكم منذ عام 2015، ضغوطًا متزايدة عقب استقالة وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند في 16 ديسمبر. وأعلن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، الأسبوع الماضي أنه سيعمل على إسقاط حكومة الأقلية الليبرالية والدعوة لانتخابات جديدة.


وقال ويليامسون في رسالته، التي نشر نسخة منها على وسائل التواصل الاجتماعي: "بات واضحًا أن الحكومة الليبرالية لا تحظى بثقة البرلمان. فقد أعلن أعضاء من حزب المحافظين، وكتلة كيبيك، والحزب الديمقراطي الجديد - الذين يمثلون أغلبية النواب - أنهم سيصوتون بحجب الثقة عن الحكومة الليبرالية".


ومع ذلك، يمكن لترودو اللجوء إلى تعطيل البرلمان (البروغروغ)، وهو إجراء ينهي الجلسة الحالية ويمنع النواب المعارضين من التصويت على اقتراح بحجب الثقة.


وقال سينغ إنه سيقدم اقتراحاً بحجب الثقة بعد عودة البرلمان من العطلة الشتوية، لكنه لم يوضح كيف سيصوت حزبه على اقتراحات تقدمها أحزاب أخرى. ويحتاج إسقاط الحكومة إلى دعم جميع أحزاب المعارضة لاقتراح واحد.


ويضم فريق ويليامسون خمسة نواب ليبراليين، وأربعة من المحافظين، وعضواً واحداً من الحزب الديمقراطي الجديد، وآخر من كتلة كيبيك.


جدير بالذكر أن الحكومات الكندية يجب أن تحظى بثقة مجلس العموم. وتُعد الأصوات على الميزانية أو الإنفاق بمثابة اختبار للثقة، وإذا خسرت الحكومة أيًا منها، فإنها تسقط، وعادة ما تبدأ حملة انتخابية على الفور.- وكالات

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