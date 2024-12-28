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الاحتلال يعتقل مواطنين من المزرعة الشرقية ويقتحم البيرة

12/28/2024 3:09:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنين من المزرعة الشرقية، واقتحمت مدينة البيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله واعتقلت المواطنين نيشان نمر الزبن، وعبد الكريم شحادة الزبن، بعد مداهمة منزليهما، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة، دون التبليغ عن اعتقالات.

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