منتج تونسي شهير على طاولة عشاء رونالدو يثير تفاعلاً واسعاً

MENAFN - Khaberni) خبرني - أثار ألبوم صور نشرته صديقة اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، من احتفالات العائلة بأعياد الميلاد، تفاعل التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت قارورة من زيت الزيتون التونسي على مائدة عشاء الأسرة.

وشاركت جورجينا الاحتفالات مع متابعيها على منصة "إنستغرام"، لكن ما لفت انتباه التونسيين، هو تواجد قارورة زيت الزيتون التي تحمل العلامة التجارية التونسية الشهيرة "تيرا دوليسا" على طاولة العشاء.

واعتبر متابعون أن استهلاك عائلة رونالدو لزيت الزيتون هو أفضل إشهار وترويج لهذا المنتج الذي تشتهر به بلادهم، بينما عبّر آخرون عن تضامنهم مع صاحب العلامة التجارية، رجل الأعمال عبدالعزيز المخلوفي، الذي يقبع في السجن بتهم فساد.

وكتب الناشط عمر العبيدي "رونالدو المعروف بانضباطه وحرصه على صحته، يستهلك زيت الزيتون التونسي، ليؤكد جودته ومكانته كرمز للذوق الرفيع وكمنتج صحي وسليم"، في حين اعتبر الناشط حمزة عرفة، أن ذلك يعدّ "أحسن وأقوى إشهار خاصة أنه يتزامن مع موسم جني الزيتون وإنتاج قياسي للزيت".

لكن المدونة زهور كريشان، كتبت تعليقا مخالفا، قالت فيه "لا نحتاج لرونالدو أو غيره للترويج للزيت، هو معروف بجودته، والدليل حصوله على المراتب الأولى في كل المسابقات الدولية للزيت".

في المقابل، وصف الناشط محمد اللافي الصورة بـ"المؤلمة"، مشيرا إلى أن "صاحب العلامة التجارية الأفضل في العالم التي أنتجتها أياد تونسية يقبع الآن بالسجن، وتساءل: من المستفيد من سلب حرية رجل في فترة جني محصول الزيتون، هل هذا جزاء كل من يحاول رفع اسم بلاده عاليا؟".

وفي السياق ذاته، كتب الناشط جلول خليفة "المؤسف والمحزن والداعي للسخرية أن صاحب العلامة التجارية ومروّج ومسوّق زيت الزيتون التونسي عبدالعزيز المخلوفي يقبع في السجن، والمؤلم أكثر أن سعر الزيت هذا الموسم كارثي وفي أسوأ حالاته، وأن الفلاحين يبيعون محصولهم بالخسارة".

وتم إيقاف رجل الأعمال وأحد أهم مصدّري زيت الزيتون، عبدالعزيز المخلوفي، منذ شهر نوفمبر الماضي، للتحقيق معه في شبهات فساد مالي وإداري.