معلومات عن التراب الدياتومي واستخداماته بأعمال المنزل

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- Khaberni) خبرني - التراب الدياتومي أو الدياتوميت هو غبار خامل مصنوع من بقايا متحجرة من الدياتومات؛ هذا المسحوق الشبيه ببودرة التلك مسامي، مما يجعله مثالياً لاحتجاز الجسيمات، وله العديد من الاستخدامات المتنوعة التي تكون متعلقة بالمهام المنزلية. في الدليل التالي، شروح عن استخدامات مادة التراب الدياتومي، في مهام المنزل، والتي قد تفاجئك! من مكافحة آفات الحديقة، إلى العناية بالنباتات المنزلية، وإزالة الروائح الكريهة من الثلاجة، التراب الدياتومي منتج
غير شائع في الاستخدام، ولو أنه فعال.
التراب الدياتومي فعال في إزالة الروائح الكريهة
إزالة الروائح المزعجة من الثلاجة ممكن باستخدام التراب الدياتومي استخدمي التراب الدياتومي الصالح للأكل لتبطين الجزء الداخلي السفلي من سلة المهملات الداخلية، مما يخلص من الرائحة المنبعثة منها. قد يساعد رش المنتج حول صناديق القمامة الخارجية في إبعاد الحشرات الزاحفة، مثل: الصراصير عن القمامة. امتصاص الروائح الكريهة في المنزل، أو الثلاجة، باستخدام التراب الدياتومي ممكن. لذا، املئي حاوية صغيرة مفتوحة من الأعلى بمقدار مواز لنصف كوب من التراب الدياتومي الصالح للأكل وضعيه على رف متوسط أو مرتفع حيث لا يستطيع الأطفال الوصول إليه، ثم قومي بتبديل وعاء جديد بالقديم كل أسبوع أو أسبوعين للحصول على أفضل النتائج. يقوم التراب الدياتومي الصالح للأكل بعمل رائع في إزالة الروائح الكريهة من الأحذية، لذا أخرجي أي نعل داخلي قابل للإزالة من كل فردة حذاء، وافركي المسحوق فيه، ثم رشي الجزء الداخلي من كل حذاء بحوالي ملعقة كبيرة من التراب الدياتومي، إضافة إلى ضرورة تركه لمدة تتراوح بين 12 و48 ساعة قبل استخدام المكنسة الكهربائية لإزالة أي بقايا من المسحوق. إشارة إلى أن الحيوانات الأليفة، على وجه الخصوص، معرضة للخطر إذا استنشقت كميات كبيرة من المنتج المذكور.
مكافحة آفات الحديقة يُعرف التراب الدياتومي بقدرته على مكافحة بعض الآفات. وعلى الرغم من أن قوام المنتج المذكور مسحوق، إلا أن لكل حبيبة صغيرة حواف حادة غير مرئية. تخدش الحواف أجسام الحشرات، وتزيل الزيوت والدهون الواقية، مما يؤدي إلى الجفاف والموت. يمكن استخدام التراب الدياتومي لغرض التخلص من النمل والرخويات والخنافس والنمل والقراد. بالمقابل، هو أقل فعالية ضد الحشرات ذات الأجسام الصلبة بسبب هياكلها الخارجية الواقية.
منظف الفضة البلورات الموجودة في التراب الدياتومي كاشطة بدرجة كافية لتنظيف الأسطح المعدنية، لا سيما تنظيف الفضة من السواد، مع ضرورة مزج البلورات بمواد منزلية أخرى، مثل: عصير الليمون أو الخل أو الماء. ثم، يجب غمس فوطة مصنوعة من القماش القطني، ناعمة، أو كرة قطنية في المسحوق، مع فرك أدوات المائدة الفضة، باستخدام حركة دائرية، وضغط متوسط، مع ضرورة مسح أي بقايا بفوطة قماش ناعمة نظيفة.
تعديل التربة أو الزراعة المائية التراب الدياتومي مسامي ويمكن أن يساعد تربة الأصيص على الاحتفاظ بالمياه عند خلطها، وهو مفيد بشكل خاص في تحسين تربة نباتات البونساي وغيرها من النباتات المنزلية المزروعة في الداخل في حاويات مائية، فهو يضمن حصول جذور النبات على الهواء مع تحسين الصرف في نفس الوقت وخلق تربة أكثر مرونة. مع ذلك، لا يوفر التراب الدياتومي أي تغذية؛ ستحتاج النباتات إلى مصادر أخرى من العناصر الغذائية، لذا تأكدي من استخدام منتج مُصنف للاستخدام في الحدائق أو الزراعة المائية.
قاتل آفات النباتات المنزلية عالجي النباتات الداخلية المصابة بحشرات ذات أجسام ناعمة مثل سوس العنكبوت والتربس (برغوث الكراث) والمن، باستخدام التراب الدياتومي الصالح للأكل دون القلق بشأن إلحاق الضرر. رشي المنتج على سطح التربة عندما تكون جافة عند اللمس. وضعي دائماً حاويات النباتات المنزلية حيث لا يمكن للحيوانات الأليفة والأطفال الوصول إليها إذا كنت تضيفين التراب الدياتومي إلى التربة.
مكافحة النمل والصراصير وبق الفراش في الأماكن المغلقة التراب الدياتومي عبارة عن أداة مفيدة في السيطرة على الآفات الداخلية، مثل: النمل والصراصير وبق الفراش عن طريق رش المادة حيث تدخل أو تتجمع. تعتمد فعاليته على الحشرات التي تتلامس مباشرة مع المسحوق، لذا من الممكن رش المادة في مناطق، مثل: الشقوق على طول الألواح والثقوب الصغيرة في الجدران.
عامل تنظيف كاشط لتحضير منظف متعدد الأغراض، ضعي جزءاً واحداً من التراب الدياتومي وخمسة أجزاء من الماء في زجاجة مزودة ببخاخ أو دلو، ثم ضعي الخليط على الأرضيات البلاط أو الجص أو أحواض الاستحمام أو أسطح العمل أو أي منطقة أخرى تحتاج إلى فرك شامل. استخدمي فوطة قماش أو منشفة ورقية في الفرك، ثم اشطفي المنطقة بالماء النظيف. تأكدي من استخدام منتج صالح للطعام، بخاصة إذا كنت تقومين بتنظيف أسطع العمل الرخام أو الأسطح الأخرى التي تلامس الطعام. أضيفي إلى ذلك، هو آمن للاستخدام على السجاد والأرضيات الخشبية والخرسانة، وإزالة البقع. ضعي المسحوق في طبقة رقيقة فور حدوث الانسكاب. ثم، انتظري حتى يتم امتصاص الانسكاب على الخرسانة، افركي الحبيبات بفرشاة ذات شعيرات صلبة، واتركيها لتجف لمدة 30 دقيقة، قد يستغرق الأمر من 2 إلى 24 ساعة حتى يمتص التراب الدياتومي الانسكاب بالكامل، اعتماداً على حجم المنطقة المصابة ونوع السطح. لمجرد أن يجف، قومي بكنس الحبيبات المتبقية أو تنظيفها بالمكنسة الكهربائية وشطف المنطقة أو فركها إذا لزم الأمر بالماء الساخن والصابون.
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