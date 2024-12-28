معلومات عن التراب الدياتومي واستخداماته بأعمال المنزل

MENAFN - Khaberni) خبرني - التراب الدياتومي أو الدياتوميت هو غبار خامل مصنوع من بقايا متحجرة من الدياتومات؛ هذا المسحوق الشبيه ببودرة التلك مسامي، مما يجعله مثالياً لاحتجاز الجسيمات، وله العديد من الاستخدامات المتنوعة التي تكون متعلقة بالمهام المنزلية. في الدليل التالي، شروح عن استخدامات مادة التراب الدياتومي، في مهام المنزل، والتي قد تفاجئك! من مكافحة آفات الحديقة، إلى العناية بالنباتات المنزلية، وإزالة الروائح الكريهة من الثلاجة، التراب الدياتومي غير شائع في الاستخدام، ولو أنه فعال.

التراب الدياتومي فعال في إزالة الروائح الكريهة

إزالة الروائح المزعجة من الثلاجة ممكن باستخدام التراب الدياتومي استخدمي التراب الدياتومي الصالح للأكل لتبطين الجزء الداخلي السفلي من سلة المهملات الداخلية، مما يخلص من الرائحة المنبعثة منها. قد يساعد رش المنتج حول صناديق القمامة الخارجية في إبعاد الحشرات الزاحفة، مثل: الصراصير عن القمامة. امتصاص الروائح الكريهة في المنزل، أو الثلاجة، باستخدام التراب الدياتومي ممكن. لذا، املئي حاوية صغيرة مفتوحة من الأعلى بمقدار مواز لنصف كوب من التراب الدياتومي الصالح للأكل وضعيه على رف متوسط أو مرتفع حيث لا يستطيع الأطفال الوصول إليه، ثم قومي بتبديل وعاء جديد بالقديم كل أسبوع أو أسبوعين للحصول على أفضل النتائج. يقوم التراب الدياتومي الصالح للأكل بعمل رائع في إزالة الروائح الكريهة من الأحذية، لذا أخرجي أي نعل داخلي قابل للإزالة من كل فردة حذاء، وافركي المسحوق فيه، ثم رشي الجزء الداخلي من كل حذاء بحوالي ملعقة كبيرة من التراب الدياتومي، إضافة إلى ضرورة تركه لمدة تتراوح بين 12 و48 ساعة قبل استخدام المكنسة الكهربائية لإزالة أي بقايا من المسحوق. إشارة إلى أن الحيوانات الأليفة، على وجه الخصوص، معرضة للخطر إذا استنشقت كميات كبيرة من المنتج المذكور.

مكافحة آفات الحديقة يُعرف التراب الدياتومي بقدرته على مكافحة بعض الآفات. وعلى الرغم من أن قوام المنتج المذكور مسحوق، إلا أن لكل حبيبة صغيرة حواف حادة غير مرئية. تخدش الحواف أجسام الحشرات، وتزيل الزيوت والدهون الواقية، مما يؤدي إلى الجفاف والموت. يمكن استخدام التراب الدياتومي لغرض التخلص من النمل والرخويات والخنافس والنمل والقراد. بالمقابل، هو أقل فعالية ضد الحشرات ذات الأجسام الصلبة بسبب هياكلها الخارجية الواقية.

منظف الفضة البلورات الموجودة في التراب الدياتومي كاشطة بدرجة كافية لتنظيف الأسطح المعدنية، لا سيما تنظيف الفضة من السواد، مع ضرورة مزج البلورات بمواد منزلية أخرى، مثل: عصير الليمون أو الخل أو الماء. ثم، يجب غمس فوطة مصنوعة من القماش القطني، ناعمة، أو كرة قطنية في المسحوق، مع فرك أدوات المائدة الفضة، باستخدام حركة دائرية، وضغط متوسط، مع ضرورة مسح أي بقايا بفوطة قماش ناعمة نظيفة.

تعديل التربة أو الزراعة المائية التراب الدياتومي مسامي ويمكن أن يساعد تربة الأصيص على الاحتفاظ بالمياه عند خلطها، وهو مفيد بشكل خاص في تحسين تربة نباتات البونساي وغيرها من النباتات المنزلية المزروعة في الداخل في حاويات مائية، فهو يضمن حصول جذور النبات على الهواء مع تحسين الصرف في نفس الوقت وخلق تربة أكثر مرونة. مع ذلك، لا يوفر التراب الدياتومي أي تغذية؛ ستحتاج النباتات إلى مصادر أخرى من العناصر الغذائية، لذا تأكدي من استخدام منتج مُصنف للاستخدام في الحدائق أو الزراعة المائية.

قاتل آفات النباتات المنزلية عالجي النباتات الداخلية المصابة بحشرات ذات أجسام ناعمة مثل سوس العنكبوت والتربس (برغوث الكراث) والمن، باستخدام التراب الدياتومي الصالح للأكل دون القلق بشأن إلحاق الضرر. رشي المنتج على سطح التربة عندما تكون جافة عند اللمس. وضعي دائماً حاويات النباتات المنزلية حيث لا يمكن للحيوانات الأليفة والأطفال الوصول إليها إذا كنت تضيفين التراب الدياتومي إلى التربة.

مكافحة النمل والصراصير وبق الفراش في الأماكن المغلقة التراب الدياتومي عبارة عن أداة مفيدة في السيطرة على الآفات الداخلية، مثل: النمل والصراصير وبق الفراش عن طريق رش المادة حيث تدخل أو تتجمع. تعتمد فعاليته على الحشرات التي تتلامس مباشرة مع المسحوق، لذا من الممكن رش المادة في مناطق، مثل: الشقوق على طول الألواح والثقوب الصغيرة في الجدران.

عامل تنظيف كاشط لتحضير منظف متعدد الأغراض، ضعي جزءاً واحداً من التراب الدياتومي وخمسة أجزاء من الماء في زجاجة مزودة ببخاخ أو دلو، ثم ضعي الخليط على الأرضيات البلاط أو الجص أو أحواض الاستحمام أو أسطح العمل أو أي منطقة أخرى تحتاج إلى فرك شامل. استخدمي فوطة قماش أو منشفة ورقية في الفرك، ثم اشطفي المنطقة بالماء النظيف. تأكدي من استخدام منتج صالح للطعام، بخاصة إذا كنت تقومين بتنظيف أسطع العمل الرخام أو الأسطح الأخرى التي تلامس الطعام. أضيفي إلى ذلك، هو آمن للاستخدام على السجاد والأرضيات الخشبية والخرسانة، وإزالة البقع. ضعي المسحوق في طبقة رقيقة فور حدوث الانسكاب. ثم، انتظري حتى يتم امتصاص الانسكاب على الخرسانة، افركي الحبيبات بفرشاة ذات شعيرات صلبة، واتركيها لتجف لمدة 30 دقيقة، قد يستغرق الأمر من 2 إلى 24 ساعة حتى يمتص التراب الدياتومي الانسكاب بالكامل، اعتماداً على حجم المنطقة المصابة ونوع السطح. لمجرد أن يجف، قومي بكنس الحبيبات المتبقية أو تنظيفها بالمكنسة الكهربائية وشطف المنطقة أو فركها إذا لزم الأمر بالماء الساخن والصابون.​​​​​