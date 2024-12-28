طبيب: هذا سبب ذهاب البعض إلى المرحاض بعد الأكل

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- Khaberni) خبرني - خلال مواسم الأعياد والاحتفالات يكون الإفراط في تناول الطعام شائعاً، وقد يحدث رد فعل من الجسم وهو الحاجة الملحة إلى الذهاب إلى المرحاض بعد الأكل، وتفسيراً لذلك قدم سوراب سيثي أخصائي الجهاز الهضمي تفسيراً نال اهتماماً كبيراً من متابعيه على تيك توك.
وفي فيديو حصد 1.3 مليون مشاهدة، أوضح سيثي أن الحاجة الملحة للذهاب إلى الحمّام ظاهرة طبيعية، ترجع إلى رد فعل قولوني، فعندما يدخل الطعام إلى المعدة يدفع ذلك القولون إلى التحرك.
ووفق موقع "سوري لايف"، أشار الدكتور سيثي إلى أن هذه المنعكسات قد تكون أكثر وضوحًا بالنسبة لأولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.
المنعكسات المعدية القولونية
المنعكسات المعدية القولونية هي واحدة من المنعكسات الطبيعية في الجسم، فهي تشير إلى القولون لإفراغ الطعام بمجرد وصول طعام إلى المعدة. ولكن إذا زادت المنعكسات عن الحد، فقد يعاني الشخص من أعراض تتطلب العلاج.
وعندما تزيد المنعكسات المعدية القولونية عن الحد، قد يشعر الشخص وكأن "الطعام يمر عبر جسمه".
وقد يتوجه الشخص مباشرة إلى المرحاض بعد تناول الطعام، أو يشعر بعدد من الأعراض مثل الألم أو التشنج أو الإسهال أو الإمساك.
وقد قدم الدكتور سيثي 4 نصائح لمن يعانون من متلازمة القولون العصبي، ويترضون لهذه المنعكسات بشكل متكرر.
والنصائح هي: "تناول وجبات أصغر، وأكثر تكراراً، وأضف المزيد من الألياف القابلة للذوبان إلى وجباتك، مثل الشوفان أو الموز قليلاً بدلاً من الأصفر".
أما النصيحة الرابعة فهي تجنب الأطعمة التي قد تؤدي إلى ظهور الأعراض، مثل الأطعمة الغنية بالدهون أو الحارة أو المحتوية على الكافيين.
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