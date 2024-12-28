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طبيب: هذا سبب ذهاب البعض إلى المرحاض بعد الأكل

12/28/2024 2:11:47 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - خلال مواسم الأعياد والاحتفالات يكون الإفراط في تناول الطعام شائعاً، وقد يحدث رد فعل من الجسم وهو الحاجة الملحة إلى الذهاب إلى المرحاض بعد الأكل، وتفسيراً لذلك قدم سوراب سيثي أخصائي الجهاز الهضمي تفسيراً نال اهتماماً كبيراً من متابعيه على تيك توك.

وفي فيديو حصد 1.3 مليون مشاهدة، أوضح سيثي أن الحاجة الملحة للذهاب إلى الحمّام ظاهرة طبيعية، ترجع إلى رد فعل قولوني، فعندما يدخل الطعام إلى المعدة يدفع ذلك القولون إلى التحرك.

ووفق موقع "سوري لايف"، أشار الدكتور سيثي إلى أن هذه المنعكسات قد تكون أكثر وضوحًا بالنسبة لأولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

المنعكسات المعدية القولونية

المنعكسات المعدية القولونية هي واحدة من المنعكسات الطبيعية في الجسم، فهي تشير إلى القولون لإفراغ الطعام بمجرد وصول طعام إلى المعدة. ولكن إذا زادت المنعكسات عن الحد، فقد يعاني الشخص من أعراض تتطلب العلاج.

وعندما تزيد المنعكسات المعدية القولونية عن الحد، قد يشعر الشخص وكأن "الطعام يمر عبر جسمه".

وقد يتوجه الشخص مباشرة إلى المرحاض بعد تناول الطعام، أو يشعر بعدد من الأعراض مثل الألم أو التشنج أو الإسهال أو الإمساك.

وقد قدم الدكتور سيثي 4 نصائح لمن يعانون من متلازمة القولون العصبي، ويترضون لهذه المنعكسات بشكل متكرر.

والنصائح هي: "تناول وجبات أصغر، وأكثر تكراراً، وأضف المزيد من الألياف القابلة للذوبان إلى وجباتك، مثل الشوفان أو الموز قليلاً بدلاً من الأصفر".

أما النصيحة الرابعة فهي تجنب الأطعمة التي قد تؤدي إلى ظهور الأعراض، مثل الأطعمة الغنية بالدهون أو الحارة أو المحتوية على الكافيين.

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