الاحتلال يعتقل شابين من مدينة طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين من مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اعتقلت اسلام موفق غنايم (22 عاما)، وكريم زيتاوي، بعد أن داهمت منزليهما في المدينة.

وكانت آليات الاحتلال، قد اقتحمت المدينة من مدخليها الغربي والجنوبي، وجابت شوارعها الرئيسية، ومحيط مخيم طولكرم

وضاحية عزبة الجراد، وسط اندلاع اشتباكات في عدة مواقع منها.