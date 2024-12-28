الاحتلال يعتقل شابين من مدينة طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين من مدينة طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اعتقلت اسلام موفق غنايم (22 عاما)، وكريم زيتاوي، بعد أن داهمت منزليهما في المدينة.
وكانت آليات الاحتلال، قد اقتحمت المدينة من مدخليها الغربي والجنوبي، وجابت شوارعها الرئيسية، ومحيط مخيم طولكرم
وضاحية عزبة الجراد، وسط اندلاع اشتباكات في عدة مواقع منها.
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