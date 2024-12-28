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الطقس: أجواء شديدة البرودة وأمطار متفرقة وتحذير من سرعة الرياح

12/28/2024 2:10:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN -توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع
طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط زخات من الامطار خاصة على المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية
نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا شديد البرودة، ويحتمل سقوط زخات من الامطار خاصة على المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط زخات من الامطار خاصة على المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاثنين:
يكون الجو غائماً وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة، وتسقط باذن الله الامطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من، خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وشدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.

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