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زاخاروفا: الإنصات لزيلينسكي خطير لسببين

12/28/2024 2:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن فلاديمير زيلينسكي (الذي انتهت ولايته الرئاسية في 20 مايو)، هو شخص غير طبيعي ومتهور ومن الخطورة الإنصات إلى تصريحاته.


وأضافت زاخاروفا في مقابلة مع قناة RT: "أريد القول إن الإنصات إلى زيلينسكي أمر يتسم بالخطورة. لسببين. أولا لأنه شخص غير طبيعي".
واتهمت زاخاروفا زيلينسكي بالإفراط في تعاطي الممنوعات، مما يجعل مزاجه متهورا ومستوى وعيه غير كافٍ.


وقالت: "ثانيا، لماذا يعد الإنصات إليه أمرا خطيرا؟ لأنه، وكما يقال في بلادنا بات شخصا منتهي الصلاحية. إنه بالفعل بات خارج أي إطار قانوني وفقد صلاحياته".


وشددت زاخاروفا على أن زيلينسكي يصرح كل يوم بأشياء تتناقض مع أقواله السابقة.


وتابعت ممثلة الخارجية: "تصريحاته متعارضة مع بعضها البعض، وهي متناقضة تماما. لذلك، يبدو لي أن الاعتماد على ما يقوله زيلينسكي ومحاولة إيجاد المنطق في هذا الأمر ليس فقط أمرا ساذجا للغاية، بل وخطير أيضا".

RT

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