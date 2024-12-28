أودى بحياة شابين أردنيين.. اللحظات الأولى من موقع حادث شيكاغو (فيديو)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للقطات الأولى من موقع حادث السير المروع في شيكاغو (الولايات المتحدة) الذي أودى بحياة شابين أردنيين.



وكان قد نعى نشطاء مواقع التواصل الشابين تامر إبراهيم رمان وصلاح الخطاطبة بعد وفاتهما إثر حادث سير في شيكاغو.



ولم يتضح لغاية اللحظة تفاصيل حول نقل الجثمان إلى المملكة أو دفنهما في الولايات المتحدة.



إنا لله وإنا إليه راجعون















