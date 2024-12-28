أودى بحياة شابين أردنيين.. اللحظات الأولى من موقع حادث شيكاغو (فيديو)

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للقطات الأولى من موقع حادث السير المروع في شيكاغو (الولايات المتحدة) الذي أودى بحياة شابين أردنيين.
وكان قد نعى نشطاء مواقع التواصل الشابين تامر إبراهيم رمان وصلاح الخطاطبة بعد وفاتهما إثر حادث سير في شيكاغو.
ولم يتضح لغاية اللحظة تفاصيل حول نقل الجثمان إلى المملكة أو دفنهما في الولايات المتحدة.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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