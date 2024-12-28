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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مخيم المغازي ومواصي رفح

12/28/2024 1:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد فجر اليوم السبت، سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت تقارير إن طواقم الإنقاذ انتشلت 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف من الاحتلال استهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.
وأضاف أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، نقلوا عددا من الجرحى إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اثر قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع.
وفا










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