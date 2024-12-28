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5103 طن فواكه وخضار وورقيات في السوق المركزي السبت

12/28/2024 1:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ورد إلى السوق المركزي للخضار والفواكه والورقيات 5103 طناً اليوم السبت .
وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم السبت :








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