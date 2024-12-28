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من بائع خضروات لملياردير.. السجن 95 عاما لرجل أعمال تونسي بتهم فس

12/28/2024 1:08:58 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، حكم القضاء التونسي، يوم الجمعة، بالسجن مدة 95 عاما بحق رجل الأعمال التونسي المثير للجدل شفيق جراية.

وقضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة، بالسجن مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال شفيق جراية، عن كل قضية من تسع عشرة قضية منشورة في حقه تتعلق بالفساد وغسيل الأموال.

وشفيق جراية الذي يبلغ من العمر 52 سنة يقبع في السجن منذ سنة 2017.

وفي مايو/أيار 2017، أصدر القضاء العسكري التونسي، مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال شفيق جراية بتهمة "الخيانة" و"الاعتداء على أمن الدولة" و"وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي"، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

كما قررت السلطات تجميد أرصدة شفيق جراية ومصادرة ممتلكاته مع سبعة رجال أعمال آخرين بشبهة فساد.

من هو جراية؟

كان جراية بائع خضراوات متجولاً في صفاقس (وسط شرق).

أصبح «بفضل ذكائه» رجل أعمال يدير مشروعات في أربع قارات بمئات المليارات، بحسب ما صرح لتلفزيون محلي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

قال إنه اعتاد على وصفه بـ"رمز من رموز الفساد" في تونس، معتبراً أنه يتعرض لعملية "شيطنة".

وتتهم وسائل إعلام وسياسيون جراية باختراق عدة أجهزة في الدولة مثل القضاء والأمن والبرلمان، ووسائل إعلام محلية.

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