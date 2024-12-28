من بائع خضروات لملياردير.. السجن 95 عاما لرجل أعمال تونسي بتهم فس

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، حكم القضاء التونسي، يوم الجمعة، بالسجن مدة 95 عاما بحق رجل الأعمال التونسي المثير للجدل شفيق جراية.
وقضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة، بالسجن مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل في حق رجل الأعمال شفيق جراية، عن كل قضية من تسع عشرة قضية منشورة في حقه تتعلق بالفساد وغسيل الأموال.
وشفيق جراية الذي يبلغ من العمر 52 سنة يقبع في السجن منذ سنة 2017.
وفي مايو/أيار 2017، أصدر القضاء العسكري التونسي، مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال شفيق جراية بتهمة "الخيانة" و"الاعتداء على أمن الدولة" و"وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي"، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
كما قررت السلطات تجميد أرصدة شفيق جراية ومصادرة ممتلكاته مع سبعة رجال أعمال آخرين بشبهة فساد.
من هو جراية؟
كان جراية بائع خضراوات متجولاً في صفاقس (وسط شرق).
أصبح «بفضل ذكائه» رجل أعمال يدير مشروعات في أربع قارات بمئات المليارات، بحسب ما صرح لتلفزيون محلي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
قال إنه اعتاد على وصفه بـ"رمز من رموز الفساد" في تونس، معتبراً أنه يتعرض لعملية "شيطنة".
وتتهم وسائل إعلام وسياسيون جراية باختراق عدة أجهزة في الدولة مثل القضاء والأمن والبرلمان، ووسائل إعلام محلية.
MENAFN28122024000151011027ID1109036389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.