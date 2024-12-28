الأنفلونزا.. هل الرجال أكثر عرضة للعدوى من النساء؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - هناك اعتقاداً شائعاً بأن الرجال يتعاملون مع نزلات البرد أو الأنفلونزا بشكل أصعب من النساء، ويبالغون في أعراضهم ويتصرفون مثل الأطفال الكبار.

وأظهر تقرير، نشره موقع New Atlas، حقيقة ظاهرة "الرجل المريض" ومعرفة ما إذا كان هناك تناقض في الطريقة، التي يمرض بها الرجال والنساء.

الرجل المريض



مفهوم "الرجل المريض" أو "أنفلونزا الرجل" كان موجودًا منذ فترة طويلة. إذ تم العثور على أول استخدام معروف لأنفلونزا الرجال في رسالة نُشرت على مجموعة أخبار Usenet في عام 1999، كما تم توثيقه بواسطة قاموس أكسفورد الإنجليزي.

كما تم نشر إحدى المراجعات العلمية الأكثر شمولاً للدراسات المتعلقة بالفروق بين الجنسين والمناعة في المراجعة السنوية لعلم المناعة ARI في عام 2022، والتي كشفت نتائجها أنه كان هناك بالفعل اختلاف كبير في كيفية استجابة الرجال والنساء للفيروسات والبكتيريا.

أوضحت نتائج المراجعة العلمية أن النساء بشكل عام يصابن بعدوى فيروسية أقل من الرجال. وربما يكون لبعض من هذا علاقة بحقيقة أن الرجال عمومًا يتخذون احتياطات أقل من النساء فيما يتعلق بالمرض مثل ارتداء الأقنعة وغسل اليدين.

لكن تم أيضًا الكشف عن أن هناك اختلافات بيولوجية كبيرة في هذه النتائج، بما يشمل حقيقة أن النساء يميلن إلى تكوين استجابة مناعية أكثر قوة للفيروسات.

تنتج الخلايا المناعية المعروفة باسم الخلايا الجذعية البلازمية pDC لدى النساء مستويات أكبر من المادة الكيميائية المعروفة باسم IFN-α مقارنة بالرجال.

يعد هذا السيتوكين - وهو بروتين يتحكم في الالتهاب - عنصرًا حاسمًا في الاستجابة المضادة للفيروسات، وتنتجه النساء بشكل أسرع من الرجال، مما يعني أنهن ينشغلن بمكافحة العدوى في وقت أسرع من الرجال.

المناعة



كما توصلت الدراسة إلى أنه في مواجهة عدوى H1N1، المعروفة باسم إنفلونزا الخنازير، كان لدى النساء مستويات أعلى من الأجسام المضادة في أنظمتهن مقارنة بالرجال. كما تبين أن النساء لديهن "استجابات أقوى لخلايا الذاكرةCD8 + T "، مما يعني أن أجهزتهن المناعية ستكون مجهزة بشكل أفضل لمحاربة نفس العدوى الفيروسية في المستقبل.

وكشفت نتائج الدراسة أن النساء يميلن إلى أن يكون لديهن أحمال فيروسية أقل من الرجال عندما يصابن بنفس الجراثيم، مما يعني أن أعراضهن ستكون بطبيعة الحال أقل حدة.