علامة تدل على أحد أخطر الأمراض النفسية!

MENAFN - Khaberni) خبرني - قد تبدو أوقات العطلات الموسمية وفترات الأعياد مليئة بالفرح والبهجة، لكن الضغوط النفسية قد تجعل الكثيرين يتظاهرون بالسعادة، وهم يعانون في صمت.

لذا، يتعين علينا في هذه الفترة أن نكون أكثر وعيا بمشاعر من حولنا، خاصة لأولئك الذين يعانون من "الاكتئاب المبتسم"، وهو مصطلح يستخدم لوصف الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب ولكنهم يخفون مشاعرهم الحزينة خلف ابتسامة مزيفة.

ويظهر هؤلاء الأشخاص وكأنهم يعيشون حياة طبيعية، حتى أنهم يبدون سعيدين في المناسبات العائلية والاحتفالات، بينما هم في الواقع يكافحون داخليا مع مشاكل نفسية قد تصل إلى مستويات خطيرة.

وتوضح أنيتا جوهيل ثورب، المدربة في مجال الصحة العقلية، أن "الناس الذين يعانون من الاكتئاب المبتسم يبدون في الظاهر وكأنهم يتحكمون في حياتهم، ولكنهم في الواقع يعانون في صمت، ويحاولون التكيف مع مشاعرهم السلبية بالتظاهر بالسعادة".

علامات الاكتئاب المبتسم

- التعب الشديد

بينما يشعر الجميع بالإرهاق في نهاية العام، فإن الشخص الذي يعاني من "الاكتئاب المبتسم" قد يبدو أكثر تعبا بكثير، خاصة أن الحفاظ على الابتسامة يستهلك طاقة كبيرة.

- الصداع وآلام البطن

قد تكون الآلام الجسدية، مثل الصداع أو آلام المعدة، نتيجة للتوتر النفسي الكامن وراء الابتسامة المزيفة.

- الإفراط في تناول الطعام

بينما يميل الجميع إلى الإفراط في تناول الطعام خلال العطلات، قد يتجاوز البعض الحد كوسيلة للتعامل مع مشاعرهم السلبية.

- الشعور بثقل الجسم

إذا بدا الشخص غير قادر على النهوض أو القيام بأنشطة بسيطة، فقد يكون هذا بسبب شعوره بالتعب العاطفي والنفسي.

- الحساسية الزائدة للنقد أو الرفض

قد يُظهر الشخص تأثرا زائدا بأي نقد أو رفض، ما يعكس ضعفا عاطفيا دفينا.

- النوم لفترات أطول

قد يحاول الشخص الهروب من مشاعره السلبية من خلال النوم لفترات طويلة.

وإذا لاحظت أن أحد أحبائك يظهر علامات "الاكتئاب المبتسم"، من المهم أن تقدم له الدعم المناسب. حاول التحدث معه بشكل لطيف ودون إصدار أحكام، كما يمكنك طرح سؤال بسيط مثل: "كيف تجد الأمور مع اقتراب عيد الميلاد؟" مع الحرص على أن يكون السؤال مفتوحا لتمكين الشخص من التعبير عن مشاعره.

وتوصي أنيتا جوهيل بضرورة التحقق من مشاعر أحبائك خاصة في الأوقات الصعبة مثل العطلات. وإذا شعرت أن الأمور تتدهور بشكل كبير، فمن المهم توجيههم إلى المساعدة المتاحة، مثل طبيب مختص أو مراكز الرعاية العاجلة.