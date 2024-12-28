جيش الاحتلال يعترض صاروخا أطلق من اليمن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بدوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل بعد سقوط صاروخ أُطلق من اليمن فجر اليوم السبت.



وأوضح جيش الاحتلال في بيان أنه: "بعد سماع صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق القدس والبحر الميت، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخًا أُطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية. تم إطلاق صفارات الإنذار وفقًا للبروتوكول."

