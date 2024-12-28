جيش الاحتلال يعترض صاروخا أطلق من اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بدوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل بعد سقوط صاروخ أُطلق من اليمن فجر اليوم السبت.
وأوضح جيش الاحتلال في بيان أنه: "بعد سماع صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق القدس والبحر الميت، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخًا أُطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية. تم إطلاق صفارات الإنذار وفقًا للبروتوكول."
MENAFN28122024000208011052ID1109036346
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.