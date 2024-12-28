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توقيف أفراد من آل الأسد في مطار بيروت

12/28/2024 12:04:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم توقيف زوجة وابنة دريد الأسد، وهو ابن رفعت الأسد ( عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد) ، في مطار بيروت الدولي، وذلك بسبب حيازتهما جوازات سفر مزورة.


وذكر موقع "لبنان الكبير" أنه تمت إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة التمييزية التي اتخذت قرار التوقيف، مبينًا أن الزوجة والابنة كانتا برفقة نجل رفعت الأسد الذي يحمل جواز سفر سوريًا أصليًا، وكانوا متوجهين عبر المطار إلى القاهرة.


وشددت مصادر أمنية على أن التلاعب بأمن لبنان أو استخدامه لخرق القوانين لن يجدي نفعًا، وأن الأجهزة الأمنية، وخصوصًا الأمن العام، ستكون بالمرصاد.


وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن: "مستشار بشار الأسد لشؤون الأمن الوطني، علي مملوك، غير موجود في لبنان ولم يدخل البلاد"، مشيرًا إلى أن زوجة ماهر الأسد ونجله دخلا لبنان وغادرا عبر المطار.

RT

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